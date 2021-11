El comentarista criticó al futbolista de Colo Colo por sus palabras a través de la plataforma Twitch. Sin embargo, Valdivia no estuvo de acuerdo y salió en defensa del Pibe.

Tudor pone el grito en el cielo tras frase de Pablo Solari y Valdivia le responde: "Me parece rara tu postura"

Pablo Solari lanzó una frase en broma que desata la molestía en los hinchas de la Universidad Católica. “En el Monumental se cagaron”, expresó entre risas el argentino de 20 años a través de la plataforma Twitch. Luka Tudor emitió su postura a través de ESPN F90.

"Lo encuentro re buen cabro, pero se equivocó. Entiendo que está en una conversación coloquial y todo. Lo dice coloquialmente, pero claramente lo cree porque le ganaron de esa forma. Me parece que se equivocó contra un equipo que ha sido tricampeón y en los últimos 10 años ha sido seis veces campeón", dijo el exfutbolista de la UC y el Cacique.

Jorge Valdivia le respondió al exdelantero: "Me parece rara tu postura, porque uno entre nosotros dice cosas, bromea y no por eso quiere faltarle el respeto al tricampeón como tú bien dices", dijo.

Tudor insistió en su argumento: "Está bien, pero tienes que tener cuidado donde lo haces". Valdivia replicó otra vez: "Lo hizo en una plataforma que juega con sus amigos con desconocidos, da lo mismo. Creeme que los jugadores de la Católica harían lo mismo, la U también, pasa en todos lados", contestó el 10.

"¿Tú crees que no se van a calentar los jugadores de Católica? Para mí si", añadió el ariete. "No, porque entiende que esto es así", respondió el volante de creación. "Hoy en día entienden más los jóvenes, tiene 20 años", complementó el campeón de América el 2015.

Dante Poli concordó con Valdivia: "Cuando lo escuchas a Solari, para mí lo dijo desde la broma, estaba jodiendo, alguien improvisó. Para mí tiene nada de grave, no creo que haya querido ofender a nadie y me parece que Luka está un poco sensible", expresó.