En el fútbol todo vale por seguir en la Primera División. El partido entre Deportes Antofagasta y Palestino fue suspendido por la ANFP, ya que no estaban los permisos municipales para ocupar el Calvo y Bascuñán. Los jugadores, los trabajadores de TNT y el cuerpo arbitral encabezado por Piero Maza no lograron ingresar al recinto deportivo. Por ello, el compromiso no se jugó y la directiva de Coquimbo Unido está atento a la jugada.

Durante la tarde, Palestino y su presidente Jorge Uauy solicitaron a la Asociación de Fútbol Profesional, liderada por Pablo Milad, que se respeten las bases del torneo y que, con ello, el cuadro tetracolor de Gustavo Costas se quede con el partido.

"En virtud de la facultad que le confieren los estatutos de hacer cumplir las bases, hemos enviado una carta al directorio de la ANFP para que se pronuncie a la brevedad sobre el partido que no se disputó hoy, dando como ganador a Palestino por 3-0 y otorgándonos los tres puntos", escribio Uauy en su Twitter.

Tras esta solicitud, Coquimbo se sumó a Palestino y también le mandó un recado a la ANFP. "Nuestra institución notificó formalmente su malestar producto de las reprogramaciones y, en consecuencia, por las razones expresadas en las líneas precedentes, nos parecería inaceptable entender cualquier pronunciamiento que indicara que lo ocurrido hoy se debe a fuerza mayor", indicaron desde Coquimbo.

Coquimbo Unido va a la pelea y se suma a Palestino para que sí le den los puntos al cuadro árabe tras el bochorno del Calvo y Bascuñán

Coquimbo Unido está peleando por zafar de perder la categoría y, por ello, fueron directos en la situación vivida en Antofagasta. La directiva aurinegra fue clara en su mensaje, ya que encuentran injusto que no se hicieran valer las normas del Campeonato Nacional de Primera División.

"Es una obligación respetar la normativa que nos rige y aplicar las bases del torneo de Primera División, las cuales han sido diseñadas y votadas por todos los clubes, con fundamento en la equidad y justicia deportiva, evitando favoritismos o vicios que alteren el normal desarrollo de nuestra competencia", sentenció.