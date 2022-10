Deportes Magallanes visitará este domingo a Unión San Felipe en un duelo trascendental en sus aspiraciones por ascender a Primera División. Y es que los dirigidos por Nicolás Núñez necesitan de un triunfo para superar a Cobreloa y acercarse al objetivo: el tan ansiado ascenso.

Uno de los jugadores que llegó esta temporada al Manojito de Claveles fue Luis Jiménez,quien ha disputado seis partidos y ha anotado un gol en su estadía en el elenco que hace de local en San Bernardo, pero ha tenido críticas por parte de algunos hinchas carabeleros.

En las historias de su cuenta de Instagram, la influencer María José López, mujer del Mago, realizó la típica dinámica de preguntas y respuestas. Entre ellas, un seguidor le preguntó sobre el actual desempeño del volante en La Academia. "¿Qué piensas de los que dicen que desde llegó el Mago a Magallanes es mufa?, consultó un curioso admirador.

López no dudó y le respondió a los detractores del jugador de 38 años. "¿Enserio hay algún ignorante que piense eso? ¿O eres solo tú? Luis se integró tarde y ha jugado cuatro partidos. 1 gol y solo han perdido uno ¿Mufa? Ganó copa en todos los equipos que estuvo, por algo tiene 12 copas. A veces los equipos se confían o se cansan y creo que es lo que pasó aquí o juegan siempre de una misma manera y el rival ya los conoce", indicó.

López defiende con uñas y dientes al Mago Jiménez | Foto: Instagram

Para luego, continuar su apoyo al ex Inter de Milán afirmando que "en este momento están bajo mucha presión por salir campeones y es algo nuevo para la mayoría de los jóvenes, creo que este es el momento preciso donde Magallanes necesita jugadores de jerarquía como Villanueva, Cortés, Jiménez y Flores jugando juntos porque tiene la experiencia y buen pie".

Luego, otro seguidor le preguntó en esta misma dinámica que "¿si Magallanes sube, tendremos al Mago en Primera?".

Tal cómo lo ha hecho saber el ex Palestino en más de alguna oportunidad, Coté López reiteró que este será el último año del ex seleccionado nacional jugando fútbol profesional. "No, cero posibilidad. Se retira sí o sí. Volvió a jugar solo con la ilusión que jugaría con el Chester y Carlos juntos y la romperían, pero hasta ahora solo jugaron 20 minutos los tres juntos en la cancha y de hecho en esos 20 minutos hicieron como 10 posibilidades de gol, pero no se dio nunca más, pero de todas maneras se retira", cerró.