Unión Española se enfrentará este fin de semana con Universidad de Chile. En la previa de este partido, el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro fue dirigido por Diego López a quien deberá enfrentar deportivamente en el fútbol chileno con el Campeonato Nacional.

Los dos profesionales uruguayos compartieron camarín y ambos coincidieron en el proceso con Peñarol, pese a que Rodrigo Piñeiro no logró tener una gran continuidad con el estratega y su cuerpo técnico en el elenco aurinegro.

Sin embargo, durante el programa de ESPN FShow, el futbolista le tiró la talla al estratega Diego López en la previa del partido, por la cual espera algún llamado para poder conversar si quieres o incluso para ir a cenar juntos.

“Si, sí. Tenía 19. Soy juvenil todavía, no me maten eh (ríe). Con el Memo compartimos un gran año. Jugué poco con él, pero me quedo con que es de persona, tengo una buena relación con él y es un gran técnico. La verdad es que hace jugar bien a los jugadores y les saca provecho. Justamente ahora no se le están dando los resultados, pero creo que le va a ir bien”.

Rodrigo Piñeiro en Unión Española enfrentando a Unión La Calera. (Foto: Agencia Uno)

No fue todo, debido a que también agregó que “Y bueno, estamos en contacto a ver qué pasa (ríe). No, a ver si me invita a cenar nomás (ríe). No, pero me quedo con eso”, apuntó dentro de las bromas que generaron risas en el panel.

Sin embargo, resguarda lo humano y tiene los mejores recuerdos del DT. “Hemos compartido un año y poquito, con el profe también, con todo el cuerpo técnico y me quedo con lo que es de persona. Es un buen técnico, así que me quedó con eso”.