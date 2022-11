Jugó 36 partidos en el año, en solo dos no fue titular y anotó siete goles entre Torneo de Ascenso y Copa Chile, que ambas levantó. Un 2022 a todo Magallanes, a todo Julián Alfaro.

El joven crack conversó con Bolavip y tuvo palabras para esta temporada inimaginable para ellos, pero llena de convicción y creencia en el trabajo realizado que terminó dando muchos frutos de la mano de Nicolás Nuñez. El delantero de 21 años ahondó así lo vivido tanto en lo personal, como en lo grupal.

"Fue un año muy lindo, siento que como jugador pude aprender demasiado, tuve muchos minutos y protagonismo dentro del equipo, eso es lo que uno espera siempre en un principio de temporada y haber terminado así fue espectacular", sostuvo el atacante.

En relación a lo que viene y lo que puede vivir deportívamente, aclaró cuáles son sus pretensiones y por cierto, si estará o no ligado a la Academia. "Tengo contrato vigente aún así es que estoy muy ilusionado y mi mente no tiene otra cosa que no sea prepararme bien para hacer una buena temporada y ayudar al equipo en Copa Libertadores".

Siete goles anotó Julián Alfaro en la temporada 2022 entre Torneo Ascenso y Copa Chile (Archivo)

Su formación en la U

Alfaro se formó en Universidad de Chile, de la misma generación de futbolistas como José Castro, Daniel Navarrete, José Alexis Gatica y Cristóbal Muñoz, entre otros. Alfaro siempre fue uno de los destacados de su generación. Mientras él celebraba triunfos y títulos, los azules sufrían en la parte baja de la tabla de posiciones, el goleador solo espera que el equipo pueda repuntar. "Sí, cómo he dicho siempre, la U es un club que tiene que pelear siempre cosas importantes, espero que por su gente pronto se solucione su mala racha".

A pesar de los magros resultados, algo que marcó a los estudiantiles esta temporada, uno de los buenos momentos lo otorgaron jugadores de la cantera, entre ellos Lucas Assadi y Darío Oosrio. Julián enfatiza que ver a algunos de sus compañeros, es motivo de alegría y orgullo. "Me pone muy contento que los muchachos sean protagonistas, creo que siempre esa ha sido la identidad de la U y ver jóvenes como Lucas y Darío brillar después de que yo los veía muy pequeños en las categorías inferiores y ahora siendo claves en el equipo da gusto y espero que sigan evolucionando".

Alfaro celebrando un gol por la U, atrás aparece José Ignacio Castro (Prensa Universidad de Chile)

Pero, ¿Qué ocurrió en el camino para Alfaro que no pudo llegar al primer equipo de la U? Algo que seguramente llamó la atención, pero el futbolista no sabe por dónde pudo haber pasado, solo que él esperó oportunidades que no llegaron. "No se cuáles son las razones ni los responsables, sólo esperé mi oportunidad y no llegó, en Magallanes me abrieron las puertas y ha sido lo mejor que me pudo pasar".

Finalmente, se refirió a los objetivos que se traza en su carrera, ninguno en azul. "Siempre mi sueño ha sido vestir la roja y ganar títulos por la selección, ese es mi más grande objetivo", concluyó Alfaro.