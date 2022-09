Este miércoles se jugará el partido de vuelta por los cuartos de final entre Universidad Católica y Universidad de Chile en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, llave totalmente abierta pese que en la ida los azules ganaron por la cuenta mínima y de manera justa.

Pero en la UC aún hay confianza que se pueda revertir la situación, considerando que el marcador no es tan amplio y que por la calidad de plantel, los de la precordillera perfectamente podrían dar el batatazo.

Para Cristian Arcos, no es un duelo definido ni mucho menos y piensa que los de Ariel Holan no debiesen repetir el magro compromiso que realizaron en la cancha del Santa Laura.



"Creo que va a tener que ser diferente desde el punto de vista de la Católica, no me imagino a la Católica jugando tan mal como jugó en el primero de los partidos", fue la primera intervención de Arcos en el programa Los Tenores de La Tarde de Radio ADN.



Respecto a los azules, Arcos sí cree que el golpe de energía para los de La Cisterna ha sido pontente con estos dost triunfos. "La U tiene una pequeña ventaja, no decidora pero una pequeña ventaja futbolística, numérica, pero desde lo anímico fue un golpe muy importante para la U".

La U llega con la ventaja numérica, pero la UC no puede jugar mal dos partidos, según Arcos (Agencia Uno)

De todas formas, el Tenor Escritor está en la línea de la mayoría y que el foco del cuadro laico debe estar en el torneo. "No perdamos la perspectiva que lo primordial para la U es el campeonato, pero sumar dos victorias consecutivas, una en el torneo nacional y otra en Copa Chile le da un golpe de efecto importante a Sebastián Miranda, un Sebastián Miranda que cuando ha dirigido a la U, lo poco que lo ha dirigido, ha tenido más resultados positivos que negativos".

ver también Borghi mira a Universidad de Chile para buscar reemplazo a Mauricio Isla en La Roja

Al dar un pronóstico, el comunicador argumentó que "es un partido de pronóstico bien reservado, porque la diferencia es poca y porque no creo que la Católica juegue dos partidos tan malos seguidos", cerró Arcos.