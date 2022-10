Colo Colo prepara lo que será su crucial duelo por la vigésima séptima fecha del torneo ante Curicó Unido este fin de semana en el Estadio Monumental, en donde el ‘Cacique’ puede coronarse como campeón del Campeonato Nacional si logra imponerse ante los ‘Torteros’.

Ante lo que es el inminente título del ‘Popular’, el periodista Cristián Arcos desglosó en Radio ADN lo que ha sido el actuar de los dirigidos por Gustavo Quinteros en esta temporada, en donde señaló que de principio a fin han sido el mejor equipo del torneo.

“El análisis estadístico lo demuestra y el futbolístico, que no siempre van de la mano, lo demuestra. Me parece que Colo Colo por lejos y de punta a punta el mejor equipo del Campeonato”, partió indicando Arcos.

Dentro de aquello, el comunicador elogia la gran campaña que han hecho equipos como Curicó Unido y Ñublense dentro del torneo, quienes hoy en día son los más cercanos perseguidores de Colo Colo, pero que hace varias fechas le perdieron el rastro tras sus distintos tropezones a lo largo del año.

“El mérito de la formidable campaña que han hecho Curicó y Ñublense, no quita que estén muy lejos de Colo Colo, siento que no han sido perseguidores como tal, incluso en la estadística cuando termina la primera rueda, Colo Colo está igual que la Unión Española y después Unión se desploma. Son muchos los equipos que hicieron buenas primera rueda, pero se cayeron”, detalló en ADN.

Finalmente, Arcos manifiesta que la regularidad que pudo obtener el conjunto ‘Albo’ a lo largo del torneo, le permite poder hoy en día poder estar en el escenario de ser el campeón del torneo cuando aún restan fechas para finalizar la temporada.

“En esa continuidad, me parece que Colo Colo no tiene ninguna oposición, si no es este fin de semana, será en la otra fecha y creo que en los méritos no hay ninguna duda”, cerró.