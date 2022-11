Universidad de Chile le dijo adiós a la temporada 2023 de nuestro fútbol nacional con una derrota en lo que fue su último partido del torneo ante Cobresal por 4-3, en la que los ‘Azules’ dejaron un amargo sabor de boca a sus hinchas por todo realizado en la temporada, en la que terminaron salvándose con lo justo del descenso.

Haciendo un análisis más exhaustivo a lo que fue la temporada de la U, el periodista Cristián Arcos tomó palabra en Radio ADN a los números que dejó la campaña del ‘Romántico Viajero’, en la que se apuntó con 30 puntos y recibió 50 goles en 30 partidos disputados, reflejando estadísticas negativas para un club como la Universidad de Chile.

“Los números de la U son escalofriantes, son números que, si un torneo fuera más o menos regular, con estos números tu desciendes, la U no desciende porque hay equipos hicieron una peor campaña que la U, pero en general, si tu repasas los últimos diez campeonatos, con estos puntos bajas en ocho de diez”, partió señalando Arcos.

Profundizando en la magra temporada de la U, el comunicador lanzó en que es urgente que dentro de la institución exista una autocrítica por las cosas que se han hecho mal dentro del club en los últimos años, en la cual la permanencia de los ‘Azules’ en primera ha ido peligrando por las malas campañas.

“La gente de la U necesita hacer una autocrítica feroz, no una autocrítica de discurso, una autocrítica que tenga que ver con el nivel de conducción de Universidad de Chile. La U se salvó este año porque el cambio con Miranda se hizo en el momento preciso y cuando entra Miranda a dirigir a la U, recupera a Nery Domínguez y Luis Casanova, la U suma casi dos refuerzos, se armó defensivamente y ganó partidos muy importantes”, detalló en Radio ADN.

Para el periodista fue fundamental que dentro de la magra campaña de los ‘Azules’, hayan tomado la decisión de cortar con el proceso de Diego López en el momento indicado, ya que Sebastián Miranda le dio un aire nuevo a la U en un momento importante, el cual le terminó significando que hayan podido mantener la categoría.

“Le ganó a Palestino por ejemplo, imagínate donde está Palestino hoy en día, le ganó a La Serena, un partido recontra clave y lo gana sobre el final, no le sobra nada a la U, le falta muchísimo y ante eso, uno podrá hacer un montón de críticas que son obvias, tres entrenadores en un año no tienes mucho que hacer, rendimientos individuales, formación del equipo, espantosa. La U no tiene jugadores por fuera”, aseguró.

Finalmente, Arcos no tuvo piedad en señalar de que, si en la Universidad de Chile no se hubieran encontrado con la fantástica aparición de Lucas Assadi y Darío Osorio dentro de esta temporada, los ‘Azules’ habrían descendido

“La presencia de Assadi y Osorio, fueron un aire fresco importante para la U, porque no tenían a nadie de esas características, si no irrumpen Assadi y Osorio, la U se iba a la B”, cerró.