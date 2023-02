Colo Colo buscará reencontrarse con los triunfos este domingo cuando reciba a Coquimbo Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, donde los albos necesitan los tres puntos para no quedar relegados en la medianía de la tabla.

Para el compromiso frente a los piratas, Gustavo Quinteros no podrá contar con Maximiliano Falcón por suspensión y muy posiblemente tampoco con Matías de los Santos, por lo que la lógica indica que recurrirá al central formado en las inferiores, Daniel Gutiérrez.

En Deportes en Agricultura se abrió el debate y Cristián Alvarado puso ojo diciendo que Quinteros podría probar a César Fuentes de central, situación que sacaría de la titularidad a Daniel Gutiérrez y por la cual Cristián Caamaño estalló de furia.

Gutiérrez debería ser titular el domingo. | Foto: Agencia UNO

“Yo si fuese Daniel Gutiérrez hago mi bolso y me voy. O sea, si no juegas contra Coquimbo Unido cuando está suspendido Maximiliano Falcón y lesionado Matías de los Santos y aún así prefiere a César Fuentes, hago mi bolsito y me voy”, avisó.

En caso de, Caamaño asegura “Que después no reclamen los hinchas si no le dan nunca la oportunidad. ¿Acaso cuando ha entrado Daniel Gutiérrez lo ha hecho mal?, ¿ha sido un desastre o lo ha hecho bien cumpliendo las expectativas?”.

Para rematar todo, el comunicador asegura que “César Fuentes no es ‘poxipol’, cada vez que se lesiona algo lo mencionan en ese puesto. Como zaguero central, es Daniel Gutiérrez y si va jugar Fuentes díganle a Gutiérrez para que arme el bolso”.