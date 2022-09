Cristián Caamaño no la piensa dos veces y señala que Colo Colo no tiene competencia en el fútbol chileno: "Ningún equipo en Chile lo supera"

A mitad de semana Colo Colo consiguió una importante victoria por el Campeonato Nacional, en donde los ‘Albos’ se hicieron fuertes en la altura de El Salvador y vencieron por 2-0 a Cobresal en el Estadio El Cobre por la vigésima quinta jornada del fútbol chileno.

Tras el triunfo de los Albos, el periodista Cristián Caamaño tuvo palabras en Radio Agricultura para lo que fue la actuación del sólido líder del torneo en el norte de nuestro país, donde partió destacando la solidez en todas las líneas del ‘Cacique’.

“Colo Colo hizo un buen partido ante Cobresal, dominando en los primeros 20 minutos del partido, abriendo la cuenta y alejándolo del área. Salvo por algunos centros, Cobresal no tuvo profundidad y nunca pudo incomodar a Colo Colo. Con los cambios se generó ese contragolpe de Oroz tras gran pase de Rojas. Colo Colo dominó de principio a fin en el norte y mereció el triunfo”, partió señalando Caamaño.

Profundizando en la gran ventaja que sacó Colo Colo de sus perseguidores por el título, el comunicador es claro en señalar de que el campeonato está cocinado a favor de los dirigidos por Gustavo Quinteros y que hoy por lejos son el mejor equipo del país.

Colo Colo está a un paso de conseguir el título | Foto: Agencia Uno

“Pónganse serios. Le sacó once puntos a Ñublense y Curicó Unido y quedan quince por jugar. Y ojo, acá no importa la diferencia, lo que importa es el juego. Si Colo Colo no le ganaba a Cobesal, no había que preocuparse, porque ningún equipo en Chile supera a Colo Colo”, explicó en Agricultura.

Finalmente, Caamaño señaló que la caída ante Unión La Calera hace un par de fechas fue solo un infortunio, en el cual solo sufrió con un par de balones parados y extrañó la presencia de su goleador, pero que, a lo largo del torneo, pocos equipos han podido hacerle la pelea al ‘Cacique’.

“No están quemando aceite. Lo único que le pasó al equipo fue que en La Calera fue que se desconcentró en un par de pelotas detenidas y no tuvo a Lucero ese día para definir el partido. De jugar a jugar, salvo Huachipato en la primera rueda, no hubo un equipo que jugará mejor ante Colo Colo en este año”, cerró.