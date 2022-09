Horas faltan para que la Universidad de Chile dispute su encuentro clave por el Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido en el Estadio Elías Figueroa Brander, en donde ambas escuadras deben sumar un triunfo para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones a pocas fechas de terminar el torneo.

Ante esta situación, el periodista Cristián Caamaño tuvo palabras en Radio Agricultura a lo que será esta ‘final’ para ambas instituciones, en donde señala que en caso de perder el más perjudicado será el conjunto ‘Pirata’.

“Sentencia descenso para Coquimbo si pierde el último golpe para un cuadro que desgraciadamente no ha podido repuntar de la mano de Fernando Díaz. Para la U perder sería un golpe más en lo psicológico, porque estadísticamente todavía seguiría en la línea de Coquimbo, estaría cerca de La Serena, hay que ver lo que pasa con Antofagasta”, partió señalando Caamaño.

Profundizando en la vital importancia de este duelo, el comunicador señaló que hoy en día a ninguno de los dos equipos se les puede pedir que muestren un gran nivel, pero que si deben al máximo con su concentración y estar a la altura de un partido que puede significar la permanencia de sus equipos en la primera división

La U buscará triunfar ante Coquimbo | Foto: Agencia Uno

“Para los dos es un partido de muchísima trascendencia, no importa jugar bien a esta altura, no le pidamos a ninguno de los dos equipos hacer el partido del año, pero si deben tener dureza psicológica, es un partido en donde cada pelota vale oro, donde no puedes regalar nada y no puedes cometer errores”, explicó en Agricultura.

Finalmente, Caamaño se refirió a lo que ha sido el desempeño de la U a lo largo del torneo y dejo en claro una gran problemática que tiene el conjunto de Diego López, en donde apunta a que los Azules no saben manejar los encuentros.

“No sabe trabajar los partidos, independiente que es frágil de cabeza, no sabe como manejar los partidos, si desde la tenencia, si de echarse atrás o si esperar el partido de contragolpe, no tiene una línea para jugar a aguantar un partido”, cerró.