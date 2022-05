El ex defensor central, Cristián Mora, también tuvo palabras para la llegada de Diego López a la banca de la Universidad de Chile y aseguró "no saber quién es".

La Universidad de Chile atraviesa un difícil momento en el Campeonato Nacional de la mano del DT interino Sebastián Miranda, pero los dirigentes de Azul Azul ya parecen haber encontrado el entrenador ideal para salir de esta mala situación: el uruguayo Diego López.

Todo parece indicar que el ex estratega del Brescia y Peñarol, entre otros, está a solo una firma de ser el nuevo adiestrador del Romántico Viajero, algo que ha generado diversas opiniones de los históricos jugadores de la U.

Uno que alzó la voz en conversación con Bolavip Chile fue Cristián Mora. El ex defensor levantó seis títulos con la institución laica y ahora se dio el tiempo de hablar sobre la inminente llegada de López y la importancia de los tres refuerzos a mitad de temporada.

"Tengo cero referencias de Diego López, no sé quién es, dónde ha dirigido. La U siempre ha apostado por alguien extranjero, pero del medio nacional no hay nombres que den el ancho del equipo, pero desconozco la campaña del uruguayo", comenzó diciendo Mora.

López no dirige desde el 2020 y ahora podría sumar su segundo club en Sudamérica tras su paso por Peñarol | Foto: Getty Images

"No creo que tenga los pergaminos para llegar a la U, no quiero hablar de alguien que no tengo referencias, pero se han caracterizado por traer personas que no le han ido bien en nuestro fútbol", añadió Mora.

"Los tres refuerzos que llegan a mitad de temporada son la clave. Los refuerzos tienen que ser fundamentales para traer de vuelta a la U, si se equivocan de nuevo otra vez lo va a pasar mal el club", cerró.