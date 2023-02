Cristián Mora estalla con todo en contra de Mauricio Pellegrino: "La U es un equipo que no juega a nada"

Universidad de Chile sumó una nueva derrota dentro del Campeonato Nacional tras caer por 2-0 ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, en lo que fue un partido que volvió a dejar grandes dudas dentro del planteamiento de su estratega, Mauricio Pellegrino.

Ante lo que fue esta dura caída de los ‘Azules’, un histórico del club como lo es Cristián Mora, conversó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue esta presentación del equipo ante los ‘Árabes’, en la que le dio durísimo ante la propuesta que tuvo en el campo de juego.

“Es un equipo que no juega a nada, es un equipo que no tiene una propuesta futbolística, juega a no perder. Juan Pablo Gómez muy bajo, Emmanuel Ojeda muy errático en los pases, sobre todo en la posición en la que juega”, partió señalando Mora.

Ahondando en lo que fue el desarrollo del duelo, el ex futbolista declaró que el error de Cristóbal Campos en el primer tanto de Palestino terminó siendo un golpe de nocaut para el equipo, quien no mostró reacción alguna ante esa jugada.

La U no pudo ante Palestino | Foto: Agencia Uno

“Es un contagio colectivo, el primer gol sale de una falla garrafal de Cristóbal Campos y eso al final te va contagiando, es un equipo que no tiene reacción, no tiene herramientas para contrarrestar a un rival que juega bien y termina corriendo los 90 minutos”, comentó en Bolavip.

Finalmente, Mora no se sumó al populismo de solicitar a Lucas Assadi y Darío Osorio y fue claro en señalar que, a pesar de su ingreso, el equipo mantuvo su mismo nivel de juego, sin tener ninguna chispa de poder crear juego colectivo.

“Por lo que jugaron tampoco fue un aporte, no vi que con los cambios el equipo haya mejorado, todo lo contrario. El equipo no mostró ningún cambio en lo futbolístico, sigue jugando a los pelotazos, sigue jugando a lo que puedan inventar, ni siquiera un juego asociado”, cerró.