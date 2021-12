Universidad Católica estuvo peleando palmo a palmo con Colo Colo el título hasta las últimas fechas del Campeonato Nacional. Los cruzados terminaron por levantar el trofeo de campeones, la cual aprovecharon la caída de los albos y ellos sumar sus respectivas victoria que les permitió conseguir el tetracampeonato.

Cristián Paulucci fue parte del penal durante este martes en ESPN F90, donde se refirió a la buena relación que tiene con Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, quien reveló que una vez finalizado los partidos lo llamó para felicitarlo por la obtención del título.

“No hablamos del tema de los contagios, no, esos temas no. Me llamó para felicitarme, es un caballero, yo lo quiero un montón, te digo la verdad, yo lo quiero muchísimo, es un gran tipo. Yo soy amigo de su mujer, mi mujer es amiga de su mujer, somos amigos del profe, yo sinceramente los adoro”.

Es importante señalar que Paulucci estaba trabajado en Universidad Católica cuando Quinteros estuvo como entrenador del equipo, con quien también levantó el título de campeones en el fútbol chileno, y se demuestra la buena relación que tienen fuera del tema deportivo.

Universidad Católica celebra su tetracampeonato a pesar de que trabajan en la renovación de Cristián Paulucci para que continue en el banco técnico para la próxima temporada, lo cual estaría a poco de concretarse debido a que ambas partes desean continuar con el vínculo.