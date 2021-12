Cristián Zavala está ad portas de definir su futuro. El delantero de gran campaña en Deportes Melipilla pone cronómetro al plazo y espera definir antes de tomarse un descanso previo a su temporada 2022. En Chile hay interés de Colo Colo para reforzar la plaza que dejó vacante Martín Rodríguez en el torneo pasado.

"Con mi representante nos sentamos a conversar hoy día (jueves) y me comentó de algunas cosas. Hay una oferta, pero no la he aprobado yo tampoco, le dije que mañana definíamos todo o el sábado antes de mediodía, porque me quiero ir de vacaciones tranquilo", dice en De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

El extremo izquierdo no ve mal la opción de ir Colo Colo: "Yo lo dije, quiero jugar la Libertadores, entonces si se da bienvenido sea". Zavala además deja claro: "Si me tengo que ir a otro equipo, tengo que jugar".

También se pone en el caso hipótetico de llegar al Cacique: "Me siento más cómodo por la izquierda, así se vio en la selección, los partidos de Colo Colo no los vi mucho, porque siempre jugábamos a la misma hora, creo que Pablo (Solari) está jugando por ahí. Tenía que pelear el puesto con ellos si me toca ir, creo que estoy en condiciones de hacerlo si voy".

El profesional de 22 años reconoce que tiene una oferta de Mazatlán, pero también revela dos opciones más: "Hay que verlo, como le dije yo, estoy viendo entre dos clubes grandes, un club grande en Chile y un club grande en México. Debería ver los pro y los contras, los jugadores con los que voy a pelear los puestos, va en eso, el juego del DT y las ambiciones que tienen los clubes".

Por último se refiere a qué falta para que pueda avanzar lo del Cacique: "Estoy topando en que hay conversaciones con un club grande en el exterior y me falta el papel para ver 'aquí tienes los contratos y elige tú cual firmar'".