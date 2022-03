Cristóbal Campos Véliz fue la gran figura del triunfo clave de la Universidad de Chile por 2-0 ante la Unión Española en el partido pendiente por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022 que se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El formado en el Romántico Viajero tuvo una jornada perfecta, con una tapada de gol a Rodrigo Piñeiro en el segundo tiempo que le permitió al equipo de Santiago Escobar sostener un resultado (en ese entonces 1-0) que le permite llegar a 10 unidades en el torneo.

El guardameta que tuvo su primera titularidad oficial en la temporada 2022 destaca el trabajo que del equipo: "Hace mucho que no me tocaba jugar, me preocupé mucho de seguir trabajando y mantener el arco en cero con mis compañeros. Hicimos un gran trabajo", dice el golero en diálogo con TNT Sports.

Campos Véliz espera que la Universidad de Chile comience a revertir un mal inicio de temporada: "Era complicado el momento, pero el trabajo nos va a llevar donde queremos, con toda la gente comprometida por el club, las tías de la cocina, el aseo, la gente de operaciones, si todos ponemos de nuestra parte la U está para grandes cosas".

También tiene palabras para un emotivo momento una vez que el árbitro dio el pitazo final: "Abracé a mi padre al terminar el partido, orgulloso de él, sigo sus pasos siempre, es para ellos. Estoy feliz y emocionado", cierra.