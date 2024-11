El periodista nacional no se hace problema en explicar por qué el DT de La Roja no confía en el juego de Luciano Cabral.

Ricardo Gareca y la Selección Chilena tienen un compromiso decisivo esta noche en el Estadio Nacional, donde tienen que recibir la visita de Venezuela por las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026.

Uno de los jugadores que más piden los hinchas para darle un nuevo aire al combinado nacional es Luciano Cabral, pero Ricardo Gareca no lo ha hecho jugar ni un solo minuto y no fue considerado para el compromiso ante los peruanos el viernes pasado.

Cabral espera por su chance. | Foto: Photosport

Rodrigo Herrera, destacado periodista nacional, explica por qué Ricardo Gareca no está ni ahí con el clamor popular por Cabral y no lo considera para jugar en La Roja: “Yo creo que no le da minutos a Cabral porque Valdés le cumple algunas funciones defensivas en el retroceso, tapando la salida de laterales y eso Cabral no lo hace”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

En esa misma línea, el comunicador complementa diciendo que “Él prefiere un orden precario, que no sirve de nada, antes que arriesgar a algo más. Lamentable, Chile hoy tiene que sumar puntos en todos los partidos y Gareca lo único que hace es comprar un poco de tiempo”, sumó.

¿Sumará minutos ante Venezuela? Al menos en las formaciones que ha trabajado en la previa del compromiso, Ricardo Gareca no tiene considerado a Luciano Cabral en el once inicial de La Roja para enfrentar a los llaneros.

Chile en la tabla

Chile, actualmente, marcha en el último lugar de las Clasificato rias con 6 puntos. En caso de ganar, podría llegar a 9 y salir del sótano si es que Perú no derrota a Argentina en Buenos Aires durante esta fecha clasificatoria.