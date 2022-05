Dalcio Giovagnoli se baja de la carrera por ser el entrenador de Universidad de Chile: "Me hablaron cuando estaba Superman Vargas"

Luego de la anunciada salida de Santiago Escobar del banco de Universidad de Chile, la regencia universitaria busca su reemplazante, mientras Sebastián Miranda director técnico de la sub 17 se hace cargo del primer equipo desde este lunes.

La danza de nombres es grande y uno que aparece en las preferencias de los hinchas del Bulla, es nada más, ni nada menos, que Dalcio Giovagnoli, quién se dio el lujo de salir campeón con Cobresal en 2015 y que se encuentra sin club desde que terminó su ciclo en O'Higgins de Rancagua.

Bolavip conversó con el estratega argentino que se siente sorprendido de que sea candidato a la banca azul, y reconoce abiertamente que la U lo llamó, pero no ahora.

"De la U te voy a hacer honesto. Me habían hablado cuando estaba Superman Vargas, me había hablado una vez finalizado el proceso, pero nosotros como teníamos la opción de renovar con O'Higgins había prioridad. Por el momento no se ha comunicado nadie", confiesa.

Dalcio Giovagnoli aclara que nadie de Universidad de Chile lo ha llamado (Agencia Uno)

Respecto al apoyo de los hinchas de la U, Giovagnoli afirma que "no leo mucho porque las redes sociales te termina confundiendo también, pero es importante eso. Pero, si estoy permanente viendo fútbol chileno".

El trasandino además cuenta que ha tenido posibilidades de volver a dirigir y en ese sentido, ha tenido ofertas en el plano nacional e internacional.

"Estuvieron la gente de Deportes Antofagasta, estuvo preguntando la situación. Nosotros tuvimos un par de ofertas de la B Nacional (segunda categoría del fútbol argentino) de Gimnasia de Jujuy y Quilmes. No es la idea bajar de categoría, y tuvimos la posibilidad de Jorge Wilstermann de Bolivia donde salimos campeón y realizamos un par de proceso buenos, pero no es la idea ir para allá. Estamos viendo", cerró.