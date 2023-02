Dante Poli desilusionado por la U de Mauricio Pellegrino: "No me ha gustado, desde lo futbolístico ofrece poco todavía"

Universidad de Chile volvió al triunfo en la cuarta fecha del Campeonato Nacional, en el que los adiestrados por Mauricio Pellegrino se hicieron respetar como locales ante Magallanes en el Estadio La Portada de La Serena y se impusieron por 2-1 gracias a un doblete de Cristián Palacios.

Tras lo que dejó esta victoria de los ‘Azules’, el hoy comentarista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para esta presentación del conjunto ‘Laico’, en donde lo único positivo que vio de esto fue el resultado, el cual le pude dar confianza para el futuro.

“La noticia más importante es que ganó, de ahí parte otro análisis y evaluación. Esto te puede permitir mejorando, absolutamente, porque te da más confianza, te permite poder ajustar desde no sufrir una nuevamente una posición incómoda dentro del campeonato con el tema del descenso”, partió declarando Poli.

Siendo más crítico, el ex futbolista no escondió para nada su desilusión con el conjunto de Pellegrino y declaró que, hasta día de hoy, el equipo sigue en deuda “desde lo futbolístico a mí no me ha gustado, fue un primer tiempo normal para un equipo grande que contrató grandes jugadores, con un entrenador de mucho nivel, yo espero muchísimo más de esta U, soy súper honesto”.

La U volvió al triunfo ante Magallanes | Foto: Imago Images

Siguiendo en dicha línea, el panelista confesó que desde lo futbolístico la U sigue siendo un equipo bastante mezquino y que para el partido ante los ‘Carabeleros’, su DT no le apuntó a ningún cambio, por lo que lo único destacable para él fue la victoria.

“Yo les exijo mucho más, esta versión de juego me parece pobre todavía, sobretodo en el segundo tiempo. No me gustaron los cambios, para nada, no le dieron un nuevo aire ni un respiro a la U. Esta U gana, le puede dar un trampolín mentalmente para estar tranquilo, desde lo futbolístico me ofrece poco todavía”, confesó en Radio Futuro.

Finalmente, Poli hizo un análisis general sobre rendimientos de ciertos jugadores de los que espera mucho más en la U, en donde recayó en el bajo nivel que mostró Darío Osorio, Lucas Assadi y de lo que aún sigue esperando por Leandro Fernández.

“Osorio es un buen jugador, pero todavía no me marca ese desequilibrio en la cancha. Assadi muestra cosas, pero no tantas aún. Fernández mejoró un poco, pero está lejos de lo que hizo en un momento en Independiente. Pellegrino aún no debe estar conforme con lo que ha hecho”, cerró.