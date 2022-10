Alexander Aravena sigue llamando la atención en el Campeonato Nacional. El delantero de 20 años se ha transformado en una de las figuras de Ñublense, elenco que pelea por ingresar de manera directa a la Copa Libertadores y que no pierde la fe con pelear el título con Colo Colo.

Recordar que Aravena sigue perteneciendo a las filas de Universidad Católica, pero esta última temporada decidió salir a préstamo a Los Diablos Rojos para encontrar mayor regularidad y de la mano de Jaime García la ha obtenido.

Desde su llegada al cuadro de la Región de Ñuble, el ex UC ha anotado 11 goles en 34 partidos con la camiseta del conjunto chillanejo y es uno de los pocos juveniles chilenos junto a Darío Osorio que han podido inflar las redes en el presente torneo nacional.

Su futuro cercano está en la UC. El atacante deberá volver al elenco de la Franja Cruzada a fin de año, cuando termine su participación en el presente torneo, pero el propio Aravena en más de alguna ocasión no ha descartado unirse a las filas de otro club.

Aravena solamente sumó cinco partidos con la camiseta de la Franja Cruzada | Foto: Agencia Uno

“Estoy confuso por el momento, no tengo bien decidido eso. Tengo esa ilusión de si me toca llegar a Católica, jugar y sumar minutos como en Ñublense. Si no, ver si voy a otro club o ver si sale algo de afuera de aquí a fin de año”, aseguró en su momento el novel ariete.

Hay que destacar que durante los últimos meses, el ariete tuvo acercamientos con clubes desde Bélgica e Inglaterra, más específicamente el Blackburn Rovers de Ben Brereton. Además, estuvo en las nóminas de la Sub 23 de la mano de Eduardo Berizzo, donde pudo anotar el gol del triunfo ante su símil de Perú, partido que se desarrolló en Iquique.