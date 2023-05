"Decían que no me había tocado, pero me hizo cagar la boca": El duro relato de Nelson Sepúlveda por el manotazo de Darío Osorio

Corría el minuto 73 del partido entre Universidad de Chile y Cobresal cuando Darío Osorio pega un artero manotazo a Nelson Sepúlveda, jugador minero que queda tendido en el piso y visiblemente con sangre en su labio.

La jugada, si bien parecía ser de un típico forcejeo que no pasaría a mayores, finalmente terminó decantando en la expulsión de la joya de Hijuelas, quien este año no ha podido recuperar el nivel del 2022 y se le ve muy perdido adentro de la cancha.

Sepúlveda, por otro lado, habló con Las Últimas Noticias y contó el drama que le dejó el manotazo del jugador azul: “Me rompió todo el labio y me corrió un poco el diente de abajo. Me pusieron dos puntos. Decían que no me había tocado, pero me hizo cagar la boca. En el primer tiempo tiró ortos manotazos, pasó lo mismo y el árbitro le dijo que tuviera cuidado porque ya tenía amarilla”.

Osorio vio la cartulina roja frente a Cobresal. | Foto: Photosport

El jugador minero advierte que Osorio estaba sacado, asegurando que “El juez le dijo que se calmara, antes de pegarme a mí le dio otra patada a Guillermo Pacheco, ya estaba un poco descontrolado. Luego me pegó a mí. No vi su brazo, él despeja, yo estaba mirando la pelota y con su movimiento del brazo me dio de lleno.

“En una jugada anterior me sacaron amarilla a mí por un foul, pero considero que no lo toco y le dije al árbitro que me pegó y a él nada. “Tuvo que ir a ver que me había roto el labio para sacarle la tarjeta. Tengo un poco de dolor, pero se me pasará”, complementó en el cierre.

El punto de visita obtenido por Cobresal le permite a los mineros quedar segundos en la tabla con 27 puntos, a uno del exclusivo líder Huachipato, mientras que Universidad de Chile quedó en el quinto lugar igualado en puntos con Universidad Católica y una unidad debajo de Colo Colo que marcha tercero.