Universidad de Chile tenía una gran oportunidad en el inicio de la vigésima cuarta jornada del Campeonato Nacional el poder conseguir una victoria para poder mejorar su postura dentro del torneo, en el cual se encuentra complicado con la parte baja de la tabla de posiciones, peligrando con su continuidad en la primera división.

Finalizado el encuentro, el estratega de los Azules Diego López brindó su habitual conferencia de prensa y dejó sus análisis sobre lo que le dejó el partido ante Coquimbo Unido, en donde reconoció que fue un duelo complejo por la situación del equipo.

“Fue un partido complicado para nosotros, por la situación. Equivocamos la forma, en el primer tiempo teníamos muchos espacios por afuera y no hicimos los cambios de frente en los momentos que debíamos. Fue un partido enredado, feo de ver, no fue lo que veníamos haciendo. Se dio así, tratamos de hacer todo para ganarlo, pero a veces… No, no a veces, en esta ocasión no pudimos ganar y se suman bastantes partidos así que nos complican en la tabla. Hoy teníamos que ganar y lo teníamos claro”, partió señalando López.

En la misma línea, al Charrúa se le preguntó sobre su continuidad tras lo que fue este resultado, en donde respondió de manera cortante que sigue de momento como DT de la U y recalca que el nerviosismo a ambos equipos les jugó una mala pasada.

La U sumó un nuevo partido sin triunfar | Foto: Agencia Uno

“Esa pregunta no es para mí, ¿qué quieres, que yo cambie el timón? Te puedo decir que hay partidos que se jugó bien y no se obtuvo el resultado, hoy se jugó mal, a veces pasa, ya está. Es un partido donde hay tensión, los nervios no ayudan, sobre todo al final, erramos muchos pases que en otra situación no los fallas, no tenemos tranquilidad. Es difícil, pero estamos para pelearla. Veo que el equipo va a salir, dirán que de esta forma no, pero creo que no habíamos jugado así, es primera vez”, profundizó el DT Azul.

Siguiendo en la línea del análisis del encuentro ante el conjunto del norte de nuestro país, el entrenador de la U señaló de que como plantel tienen que poner el pecho a las balas al momento del club y trabajar para lo que resta.

“Ya lo dije, en otros partidos los movimientos salen solos, hoy fue de esos partidos donde teníamos el nerviosismo de querer hacer las cosas bien y ves que no salen. Teníamos los laterales volantes muchas veces solos y la pelota la volvíamos para un mismo lugar. Cuando juegas sin esta presión de un equipo grande abajo, se siente y es normal. Tenemos que hacerle frente de todas formas, porque así vamos a salir, sin bajar los brazos y peleando los partidos. Hoy fue un partido feo y nos tocó, otras veces hemos tenido partidos buenos y no nos llevamos nada”, explicó.

Finalmente, López recalcó en que tiene toda la fe en poder salir de este mal momento con el equipo y que tiene toda la fuerza para poder mantenerse en el cargo de entrenador en lo que queda de campeonato.

“Tengo la fuerza para revertir esta situación, por eso lo respondí así. El trabajo se ve día a día y eso no ha faltado nunca. Escuchaba a los hinchas de sudar la camiseta, pero no pasa por ahí, pasa porque se corre, pero debemos hacerlo mejor. Tenemos confianza para mejorar esta situación difícil”, cerró.