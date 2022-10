Diego Rivarola baja un cambio a quienes consideran el duelo entre la U y La Serena como una final del mundo: "De final no tiene nada porque todavía quedan cuatro partidos"

Universidad de Chile se prepara para lo que es la nuevamente denominada ‘final del mundo’ para los dirigidos por Sebastián Miranda, quienes en esta nueva fecha del Campeonato Nacional deberán enfrentarse ante Deportes La Serena, en un duelo trascendental por lo que significa para ambas instituciones, las cuales buscan mantener la categoría de elite en el fútbol chileno.

En lo que es la previa a este partido, el ex jugador e ídolo de los ‘Azules’ Diego Rivarola comentó en el programa F90 de ESPN lo que será este crucial duelo para la U, en donde partió señalando que no considera que el enfrentamiento ante los ‘Papayeros’ sea un final como muchos la catalogan.

“Es muy mediático, que de final no tiene nada porque todavía quedan cuatro partidos que son muy importantes para la U e incluso lo puede perder y no estará en zona descenso, entonces no es una final”, partió señalando Rivarola.

Profundizando en lo anterior, el hoy panelista le indicó a los dirigidos por Sebastián Miranda que para este enfrentamiento deben modificar todos los errores que cometieron en un partido de similares características, en lo que fue la igualdad sin tantos ante Coquimbo Unido hace algunas fechas atrás.

Universidad de Chile buscará triunfar ante Deportes La Serena | Foto: Agencia Uno

“Yo creo que los jugadores de la U lo que sí tienen es la experiencia contra Coquimbo Unido, efectivamente que no hicieron un buen partido y ahora vivirán un partido similar”, indicó el ex jugador.

Finalmente, Rivarola sentencia que el duelo de este fin de semana para Universidad de Chile no es una final, pero si es muy importante pensando en poder mantener la categoría en la primera división en lo que es este enfrentamiento ante un rival directo.

“Tienen que cambiar muchas cosas de ese partido y que han venido cambiando hasta hoy, pero seguir implementando, porque no es una final, pero es un partido importante para la U en el futuro”, cerró.