La posible llegada de Felipe Gutiérrez a la U tiene con brillo en los ojos a Diego Rivarola, ídolo de Universidad de Chile que ve con buenos ojos que el ex jugador de Universidad Católica llegue al CDA.

Universidad de Chile se desayunó en el día de ayer con los hinchas azules comentando el posible traspaso de Felipe Gutiérrez a los azules, jugador que dejó Universidad Católica tras no tener consideración por parte de Ariel Holan.

El ex cruzado caería parado en el equipo de Mauricio Pellegrino, el entrenador azul que declaró que mientras haya posibilidades de fichar jugadores para potenciar el plantel 2023, no dudará en hacerlo.

A quien le gustó el posible fichaje del Campeón de América con La Roja y multicampeón con los cruzados fue a Diego Rivarola, ídolo absoluto de Universidad de Chile quien en ESPN demostró su admiración por el Pipe.

Rivarola está maravillado con una llegada de Gutiérrez. | Foto: Agencia UNO

“Desde lo futbolístico y desde la posibilidad de jugadores que hoy brinda Universidad de Chile y que necesita, a mi juicio, te puede dar un plus”, dijo sobre lo que puede aportar Gutiérrez al plantel azul.

Rivarola siguió destacando las cualidades que hacen de Gutiérrez, un refuerzo de nivel para la U: “Es un buen jugador, tiene buen pie, es distinto. Le puede dar un fútbol a la U que hasta ahora no tiene ni ha tenido”.

ver también Pato Yáñez barre el piso con Darío Osorio en la Sub 20

En el cierre, asegura que pasar de un clásico rival a otro ya no es tema a la luz de lo que ocurrió en este Mercado de Pases: “El único ‘pero’ es que viene de la Católica, pero eso ya quedó de lado, yo ya no opino de eso. Desde lo futbolístico me parece que puede ser un aporte”, remató.