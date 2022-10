El ex delantero y goleador de los 'Azules' Diego Rivarola explicó que en la Universidad de Chile existe dependencia a los grandes niveles de Luis Casanova, Nery Domínguez y Emmanuel Ojeda

Universidad de Chile piensa en lo que será su duelo este fin de semana en el Campeonato Nacional ante Huachipato, pero con un ojo puesto en lo que será el partido de vuelta por las semifinales de Copa Chile ante Unión Española, en el cual hasta día de hoy sigue comentando lo que fue el primer partido de esta llave, en la que los ‘Azules’ no dejaron una grata imagen.

Por aquello, un ídolo del conjunto ‘Laico’ como lo es Diego Rivarola, tuvo palabras para en el programa F90 de ESPN para lo que fue el primer partido de la llave de la U ante los ‘Hispanos’, en donde fue consciente de que en este primer partido se demostró en parte el temor de ambas escuadras en no regalar nada y poder llegar con la mejor chance para el partido definitivo.

“Son dos equipos que efectivamente están apuntando a esta Copa Chile y los dos van a jugar todas sus fichas aquí. Muchas veces estos partidos saben que son mano a mano prácticamente, son trabados y este es el primero, que muchas veces no definen, la llave está abierta”, partió señalando Rivarola.

Profundizando en su análisis, para el ex goleador ‘Azul’ la baja del rendimiento que tuvo el equipo ante Unión Española tiene una explicación y esta es sobre las ausencias que se vieron en este partido por parte de los dirigidos por Sebastián Miranda, quien no pudo contar con Emmanuel Ojeda por suspensión y sufrió las lesiones de su dupla de centrales: Nery Domínguez y Luis Casanova, la cual, para el hoy comentarista, son tres jugadores claves para el andamiaje de la U.

Rivarola es enfático que con la ausencia de estos tres jugadores, la U de Miranda sufre | Foto: Agencia Uno

“En la Universidad de Chile, el problema que tuvo ante Unión Española es que no tuvo a este eje que le ha dado tan buenos resultados en este último tiempo, que fue Casanova, Domínguez y Ojeda, lo he resaltado como el núcleo que ha encontrado en este último tiempo, que le da estabilidad, seguridad, salida y un poco de futbol y a partir de ahí, crecía el equipo”, detalló en ESPN.

Finalmente, Rivarola detalló que este tridente ha sido fundamental para o que ha sido el repunte que ha tenido la Universidad de Chile en esta última parte de la temporada y que quedó en evidencia, que, con sus ausencias, el equipo sufre y sufrirá en demasía.

“En el partido ante Unión no lo tuvieron y vuelve a ser prácticamente un equipo como era durante todo el año, si los jugadores que se destacaron y se solidificaron y le dieron este empujón a la U fueron ellos tres, pero en este partido no los tuvieron. Si la U no los tiene, lo va sufrir”, cerró.