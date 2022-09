Universidad de Chile pegó primero y se impuso ante Universidad Católica por la cuenta mínima gracias a la anotación de Cristián Palacios. Los azules mostraron su mejor juego y sorprendieron a los dirigidos por Ariel Holan durante gran parte del transcurso del compromiso.

El propio Holan fue enfático en la conferencia de prensa acerca del mal estado del césped en el Estadio Santa Laura y declaró en más de alguna oportunidad que esto fue clave en el encuentro. “Para empezar, el piso de la cancha del Estadio Nacional estaba totalmente distinto al de hoy...Eso nos llevó a un partido de ansiedad y poca posesión, y no pudimos contrarrestar el juego directo de la U. Cuando no sientes la seguridad de que la pelota venga lisa y fuerte, favorece la presión del rival y la imprecisión te empieza a gobernar", afirmó el DT trasandino tras el duelo en Independencia.

Estas palabras fueron tomadas por Diego Rivarola, ídolo del Romantico Viajero, quien utilizó su tribuna en el programa ESPN F90 Chile para analizar lo que fue el triunfo azul ante el cuadro de la Franja Cruzada.

"Faltó durante todo el año jerarquía, pero igual siempre dijimos que era un equipo que tenía sus jugadores. Necesitaba un técnico o algún momento en el cual estos pudieran subir un par de escalones y ayer por primera vez lo hicieron", partió diciendo "Goku".

Así estaba el reducto de Independencia a minutos de empezar el Clásico Universitario | Foto: Agencia Uno

"Para mí, los primeros 30 minutos de la U fueron los mejores del año si no me equivoco, incluso podriamos decir que en el primer tiempo ha sido la mejor versión. Yo creo que por la entrega, por la actitud, por el lugar donde se paró en la cancha, se paró nuevamente sin temores ante un equipo de mayor jerarquía y eso habla muy bien de ellos. La U salió a ganar el partido y se notó, por eso se produce el gol de la forma que se produce, pero también va de la actitud de provocar el error y la UC se vio sorprendida de como salio este equipo", aseguró el exdelantero azul.

ver también Ex delantero de La Roja quiere ver en la Selección a las dos joyas con más futuro

Por último, le respondió al ex DT de Independiente de Avellaneda sobre el tema del césped. "Yo creo que no es una excusa inmediata y no me parece una buena excusa tampoco, si es por eso los equipos de Holan en los años 90 no podrían haber jugado acá en Chile. Hasta el Estadio Nacional era malo, a mí me tocó jugar muchas veces en canchas muy malas", sentenció.