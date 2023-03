Diego Rivarola y su no presencia en despedida de Esteban Paredes: "Es una celebración colocolina en la cual no tengo nada que hacer ahí yo"

Dos emblemas de los dos equipos con más arrastre en el país, uno fiel representante de Universidad de Chile y otro, goleador de raza con la camiseta de Colo Colo y que este sábado dirá adiós de manera definitiva al fútbol profesional.

Son Diego Rivarola y Esteban Paredes, respectivamente, dos de los delanteros más importantes de los azules y albos en lo que va del siglo XXI y que son muy queridos y admirados por cada una de las correspondientes hinchadas.

Pero existe una especie de cercanía entre ambos y esta va ligada en que los dos se aburrieron de hacer goles en Santiago Morning en las temporada 2008 y 2009. Rivarola con todo en la última recta de su carrera previo a pasar a la U y retirarse años después, mientras que visogol seguía rompiendo redes con la camiseta bohemia, esperando algún día, dar el salto en grande que se demoró en llegar.

Muy buena dupla hicieron en los autobuseros hasta que vino la separación definitiva. No obstante y entendiendo que en el cacique, el ex 7 albo tiene lista su fiesta de despedida para este sábado y que se colmará de colocolinos, hacía pensar que la presencia de Gokú, desde luego era complicada, pese al gran binomio que conformaron.

Bolavip Chile dialogó con el ex 7 universitario y desde luego aclaró y expuso que haber ido a Macul, desde luego era imposible. "No creo!! Entiendo que es una celebracion colocolina en la cual no tengo nada q hacer ahi yo. Distinto a que con Esteban fuimos compañeros", fue lo que señaló el hombre de los 101 goles vestido de azul.

Juntos celebrando un gol. Centro de Paredes y cabezazo de Rivarola por el Chago Morning (Captura)

Una de las mejores duplas de ataque que ha tenido el Morning en su historia (Archivo)

Una duda que queda zanjada por la sencilla razón que este sábado en el Estadio Monumental, solo habrán hinchas de Colo Colo y que alguien de tendencia universitaria, no será bien recibido en ningún rincón del estadio.

Solo para consignar, en el Campeonato de Apertura del año 2009, entre los dos anotaron 26 goles. Paredes se matriculó con 17, mientras que Rivarola con 9.