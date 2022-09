Un verdadero escándalo se vivió durante esta tarde en el Estadio Elías Figueroa Brande de Valparaíso. Cuando corría el minuto 5 del compromiso, desde la barra de Universidad Católica cayó bomba de ruido en el terreno de juego y arquero Martín Parra de Universidad de Chile quedó en el piso.

Esta situación hizo que el árbitro del encuentro, Felipe González, decidiera suspender el Clásico Universitario y el guardemeta fue trasladado a un centro asistencial en una ambulancia.

Y el primer parte médico por parte de los médicos de la U es que el ex Huachipato "no escucha por un oído y tiene un trauma acústico al lado izquierdo y alta conmoción. No tiene todos sus sentidos operativos".

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile alzó la voz acerca de los incidentes en la Quinta Región y a través de su cuenta de Twitter lanzó sus dardos.

El momento exacto cuando le cayó la bomba de ruido a Parra | Foto: Agencia Uno

"Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?", remarcaron.

Ahora, habrá que ver que decidirá finalmente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional acerca de e en el fútbol chileno.