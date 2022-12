Superclásico jugado en el Estadio Nacional el año 2019 trajo consigo esa jugada, que particularmente, no tuvo sanción.

El día sábado 18 de agosto de 2019 se disputó una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo en lo que fue el partido número 185 entre azules y albos, válido por la 13° fecha del Campeonato Nacional.

El resultado final fue uno a uno con anotaciones de Leandro Benegas para la U y de Pablo Mouche para los blancos y que se jugó prácticamente a estadio lleno en el recinto ñuñoíno. Lo curioso es que quizás, fue el mejor partido de los universitarios en la triste era que lideró el uruguayo Alfredo Arias, mientras que en los de Macul, el técnico era Mario Salas.

Sin embargo, una jugada bien particular que se recuerda fue cuando ya entraba en tierra derecha del primer tiempo y el inminente nuevo jugador azul, Matías Zaldivia en esa época en Colo Colo, quería salir por la banda, al frenarse se encuentra con el atacante azul de por aquel entonces, Sebastián Ubilla y para evitar que el balón se fuese, le hace un túnel al delantero.

El formado en Santiago Wanderers, levanta más de la cuenta su extremidad superior izquierda y le da con todo el antebrazo a la altura del cuello al central colocolino, quien cae muy adolorido al césped del Nacional. Ahora bien, el zaguero hace el gesto que el impacto le llegó en el rostro, algo que no fue así.

por si fuera poco, el albo se levanta y recrimina al cuarto juez de la contienda, César Deischler quien siendo que estaba cerca, no siguió la jugada que muy probablemente hubiese sido sancionada con alguna cartulina. Vale recordar que en la época no había VAR.

"Hey... estás parado acá. Así me pega" y haciendo el gesto de un golpe de puño (que no fue así el encontrón) mira al calvo árbitro como tratando de buscar respuestas que no llegaron. Por si fuera poco, el juez central que fue Eduardo Gamboa solo se acercó para calmar a Zaldivia, mientras que Ubilla, en una explicación magistral, le dice "estaba así, sin querer", y se muestra como abriendo los brazos en señal que fue todo casual.

Una de las tantas demostraciones que dejan los Superclásicos y que en algunos casos te tuvo una vereda y al tiempo después defendiendo la otra trinchera. Son recuerdos.