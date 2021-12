El ex arquero Caturro subió un emotivó mensaje a sus redes sociales de despedida del club y actualmente está buscando club.

El emotivo mensaje de despedida de Mauricio Viana de Santiago Wanderers: "El amor por el club es de por vida y su finiquito no se firma en un papel"

Santiago Wanderers comienza lo que será su "Operación Retorno" a la Primera División del fútbol chileno. Luego del descenso directo, la directiva del conjunto caturro comenzó a realizar cambios en su plantel de cara a la próxima temporada en la Primera B.

Uno de los que abandonó el club fue Mauricio Viana. El arquero en más de alguna vez ha declarado en los medios de comunicación que el conjunto de Valparaíso es el "club de sus amores" y esta vez no fue la excepción.

Viana les dejó un mensaje en redes sociales de agradecimiento a los miles de hinchas de Santiago Wanderers que lo apoyaron durante su estadía en club.

"Estas cuatro fechas han marcado mi vida. y solo tengo palabras de agradecimiento, para cada una de las personas que estuvieron a lo largo de estos 19 años", comenzó diciendo Viana.

"Me voy con mucha tristeza, por como se dieron las cosas, pero con el corazón absolutamente desbordado por las infinitas muestras de cariño y respeto hacia mi persona y en cada partido que jugué lo hice con el corazón. El amor que siento por santiago wanderers, nadie me lo puede finiquitar, porque esto es de por vida y no se firma en un papel", agregó.

"Gracias infinitas a cada una de las personan que defienden y mojan la camiseta tras bambalinas y sin cámaras con una pasión y energía admirable. Gracias a todos mis compañeros, amigos, hermanos que defendieron siempre con mucha garra y honor esta hermosa camiseta", complementó el portero de 32 años.

"Gracias a cada caturro del planeta que siempre esta apoyando en especial a los que van al estadio, son una hinchada inigualable y extrañaré muchísimo ese aliento incansable", cerró el nacido en Sao Paulo, Brasil.