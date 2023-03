El gran anhelo de Alexis Sánchez es continuar su carrera en el Olympique Marsella: "Me gustaría renovar mi contrato"

Alexis Sánchez en Francia recuperó su estatus de Niño Maravilla. El delantero chileno es un jugador vital para Igor Tudor y da la pelea en la Ligue 1 con el Olympique Marsella frente al PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. A nivel personal, el delantero de la Selección Chilena tiene 12 goles en la temporada y es el crack del elenco francés. Ahora, la directiva tiene que entregar a negociar su continuidad.

Sin duda, Sánchez quiere continuar su carrera en la liga francesa y en el Marsella, ya que siente que lo valoran. lo tratan de buena forma y, sobre todo, le hacen notar día a día que es el crack del equipo. Un bálsamo al corazón y también al ego, que venía alicaído tras su sufrida etapa en el Inter donde nunca logró ser titular indiscutido, pese a su esfuerzo.

"Estoy contento, estoy feliz, el club me cuida, eso es lo más importante para mí. Confían en mí y que me cuiden es valorable para mí. Cuando un club te cuida, uno sólo quiere demostrar y preocuparse. Estoy muy contento por cómo me han cuidado", deslizó en 24 Horas en TVN.

En la misma línea, el Dilla está chocho con su cuadro francés y tanto es así que, incluso, develó que le gustaría aprender el idioma. Más allá de eso, Sánchez es directo anunciando que: "Sólo quiero seguir demostrando. Cometería un error si dijo ya está, si me relajo con esto. Creo que mucha gente y el jugador se relaja. Tener continuidad en el fútbol es lo más difícil".

Alexis Sánchez recuperó la alegría de jugar en el Marsella (OM)

Sánchez suma 25 partidos jugados y una docena de goles en la Ligue 1. Además, en la Copa de Francia tiene 2 conquistas y en la Champions League se matriculó con dos más. Por ello, el deseo está claro para el goleador histórico de La Roja.

"Me gustaría renovar mi contrato, me gustaría estar ahí, sí", dijo Sánchez a pesar que él también sabe como es el mercado. "La gente sabe que en el fútbol existen muchas posibilidades y que cambian de un día para otro. ¿Si llega el Real Madrid qué le vas a decir o llega otro equipo? No sé, el fútbol es así", agregó.

Sin embargo, el Niño Maravilla es directo y de palabra y en el diálogo con TVN ratificó que "si fuera en estos momentos estoy feliz, estoy contento con ellos y me gusta la afición y me cuidan".