Los chillanejos utilizaron a un jugador que no estaba inscrito en la plantilla entregada en el encuentro ante Comunal Cabrero, por lo que quedó fuera de la Copa Chile.

Como un gran golpe están tomando en Chillán el error que cometió Ñublense en su encuentro contra Comunal Cabrero por Copa Chile, donde vencieron por 3-0, pero luego fueron denunciados por alineación indebida, por lo que serán eliminados de la competencia.

Esto ocurrió en el minuto 73 del partido, cuando Manuel Rivera ingresó en reemplazo de Jorge Henríquez, pero este no estaba inscrito en la planilla oficial de jugadores, lo que desató la polémica y la denuncia al Tribunal.

Los chillanejos habían festejado su triunfo. Foto: Ñublense

Esto fue debidamente informado a la Federación de Fútbol de Chile, quienes siguieron el proceso, donde, según informa La Tercera, se dio el triunfo a Comunal Cabrero por 3-0.

“Si por cualquier causa participa en el partido un jugador no inscrito en la planilla de juego, o que no pudo haber sido inscrito en la misma, el título de Campeón se le otorgará a su rival, computándose como partido ganado por un marcador de 3x0, siempre que en cancha no haya existido un resultado mayor”, detallan las bases de Copa Chile, en el artículo 8.

Eso no es todo, porque, además deberán pagar una multa de 500 UF, lo que genera un gran problema para Ñublense, que se despide de Copa Chile con una polémica.