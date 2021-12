El ex mandamás de la ANFP se mostró contento por volver al profesionalismo en compañia del ex jugador de Colo Colo: Luis Pérez, actual entrenador de Trasandino.

El sueño de Harold Mayne-Nicholls con Trasandino de Los Andes: "No me pongo barreras, pero sería maravilloso llegar a Primera División"

A mediados de año, Harold Mayne-Nicholls hacia noticia por la adquisición del 60 por ciento de la propiedad de Trasandino, club que se encontraba en Tercera División A, pero luego de cuatro años de ausencia el cuadro de Los Andes pudo retornar al profesionalismo.

Y es que el conjunto dirigido por Luis Pérez, ex jugador de Colo Colo, derrotó la semana pasada por 1-0 a Provincial Ranco y volvieron al profesionalismo siendo campeones de Tercera A y esperan seguir subiendo categorias.

Uno de los artífices de este logro es Mayne-Nicholls, quien ya dio vuelta la página de su paso en el Cacique y ahora se enfocará en lo que será competir en la próxima temporada en la Segunda División Profesional.

"Salí de Colo Colo en abril y me puse a buscar cosas nuevas que hacer. Como vi que la cosa estaba compleja, empecé a analizar distintos clubes. Estaba en ese análisis cuando me invitaron a la final de la Champions, en Portugal. Y ahí observé varios clubes portugueses para si podía invertir allá, pero pensé que correspondía en primera etapa, invertir en Chile. Entonces opté por comprar el 70 por ciento de Trasandino. Conseguí un inversionista. Un gran amigo me dijo que me apoyaba, aunque quiere mantenerse en el anonimato", aseguró el ex mandamás de la ANFP en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Es un club con mucha tradición, con 115 años de historia. En segundo lugar, para la gente de Los Andes el club representa un pasado muy importante. La ciudad comunicaba a Chile con el mundo a través del ferrocarril trasandino, que dio origen al club. En tercer lugar, siento que en la provincia hay un amor escondido por Trasandino, porque como al equipo le ha ido mal en los últimos años, la gente ha optado por tener un segundo equipo, y hay una gran posibilidad de remover esas emociones y ser capaz de desarrollar un gran proyecto", agregó.

Además, afirmó que "ya estamos formando el fútbol joven y queremos tener fútbol femenino el próximo año. Hay un proyecto autorizado para la construcción de un nuevo estadio".

"Cuando uno se mete en estas cosas pretende llegar lo más alto posible. No me pongo barreras. En menos de seis meses logramos salir de Tercera. Vamos a armar un plantel lo mejor posible para tratar de llegar a la Primera B. Y pucha sería maravilloso llegar a Primera con Trasandino", sentenció.