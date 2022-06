En las últimas horas la Universidad de Chile selló a su primer refuerzo para el segundo semestre del año 2022, en donde el volante argentino proveniente de Rosario Central, Emmanuel Ojeda se transformó en el nuevo jugador de la U y ya trabaja a las órdenes del DT Azul Diego López.

En esta jornada, el mediocampista fue presentado en sociedad a los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y tuvo sus primeras palabras como nuevo jugador del Romántico Viajero, en donde se muestra ilusionado con su primera gran experiencia lejos del fútbol argentino.

“Necesitaba vivir esta experiencia, es un club muy grande, siempre lo vi con buenos ojos, por ahí no se pudo dar antes, pero hoy estoy acá y estoy muy contento de lo que voy a vivir”, inició comentando Ojeda.

A principios del 2022, el hoy volante de la U estuvo muy cerca de llegar al elenco dirigido en ese entonces por Santiago Escobar, pero ocurrieron ciertas situaciones que impidieron la llegada del jugador, a las cuales el trasandino comentó ante los medios

“Fue un tema dirigencial, yo cuando me llegó la propuesta, me gustó mucho, quería venir y por ahí no se puso fácil la cosa y yo no pude hacer nada. No sé si fue algo del técnico, no lo creo, pero ahora estoy acá y muy feliz de lo que voy a vivir”, señaló en conferencia.

Finalmente, Ojeda fue consultado sobre sus principales características dentro del campo de juego y que es lo que le puede aportar como jugador a esta Universidad de Chile.

“Me gusta mucho jugar y la tenencia de la pelota, tengo un despliegue dentro de la cancha bueno, me gusta correr, así creo que le puedo dar todas esas cosas”, cerró.