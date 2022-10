Fernando Díaz está enfocado y con la mira puesta en salvarse del descenso con Coquimbo Unido. El cuadro pirata tiene tres finales y una de ellas es ante Colo Colo, que puede ser campeón en el Francisco Sánchez Rumoroso. El Nano no piensa en el título del Cacique más bien tiene el foco puesto en lograr su propio objetivo en la temporada.

Díaz sabe qué la situación no será fácil contra Colo Colo, aunque no desmerece para nada lo realizado por ello. Es más, le bajó la caña a las declaraciones que hizo hace algunos días. "En todas mis declaraciones mantengo un respeto absoluto, porque ellos son el mejor equipo del campeonato, van a ser campeones y tiene a los mejores jugadores del campeonato. Es un grande acá en Chile. No me gusta cuando me dejan como que ninguneo a un equipo o le falto el respeto", fustigó.

Sin duda, el objetivo es sumar puntos para salir de las últimas posiciones. Sin vergüenza, Nano Díaz reconoce que todo lo que sea premio es importante para el club frente al líder del fútbol chileno.

"No pensamos en aguarle la fiesta a Colo Colo, sino que el objetivo es ganar este partido. Si no se da, un punto ante Colo Colo es oro para nosotros para salvarnos del descenso. Debemos ser un equipo luchador, muy inteligente, competitivo ante un gran rival", sentenció.

Fernando Díaz está enfocado en ganar con Coquimbo a Colo Colo (Agencia Uno)

Díaz no pretende dar un giro en 180 grados, pero sí apunta a una mejoría que les alcance para seguir en Primera División. El equipo no pierde el foco y sí se motiva para lograr cosas importantes.

"Lo ideal es que saquemos puntos por la lucha por salvarnos del descenso. Estamos enfocados en hacer un buen partido y estos partidos son muy entretenidos para los que estamos en el deporte profesional. Están todos pendientes, estadio lleno y el ritmo te obliga a superarte. Tenemos que superar nuestro rendimiento habitual. Es la idea, porque estamos peleando en una situación futbolistica algo desesperada", expresó.