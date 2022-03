Este jueves en el estadio Santa Laura a las 20:30 Universidad de Chile recibirá a Curicó Unido en un partido que marcará la vuelta de los hinchas azules a los estadios luego de los desmanes ocurridos en Rancagua en el Torneo pasado en el partido que tuvo a ambos equipos como protagonistas.

Los albirrojos vienen con la moral muy arriba luego de la goleada 5-0 ante O'Higgins en La Granja y pretenden ser verdugos otra vez de la U como ocurrió en el campeonato anterior.

En conferencia de prensa, el DT de Curicó, Damián Muñoz analizó el match y no tuvo reparos en marcar las debilidades del equipo universitario que dirige Santiago Escobar.

"Tienen diferentes fortalezas y diferentes debilidades y nosotros hemos visualizado algunos inconvenientes de ellos (La U) y creemos que justo donde tienen los inconvenientos ellos son las mayores fortalezas nuestras", afirmó el estratega.

En ese sentido Muñoz especifica todo agregando que "las debilidades de ellos son las bandas, y por eso vienen cambios en los nombres que venían actuando últimamente pero a veces son patrones que se repiten y son cosas que debemos aprovecharlas".

De todos modos el DT curicano sabe que no tendrá un partido fácil. "Ellos con su hinchada, con su público van a intentar salir con todo y la gente los va a comenzar a alentar, pero nosotros debemos sostener el balón y no se los pasamos por largos pasajes del juego no creo que lo pasen bien, en ese sentido en la parte emocional, debemos tener control del juego", cerró.