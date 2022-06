Un complicado momento fue el que se dio a conocer durante la noche del pasado martes en la cual se apuntó a una grave acusación en contra del centrocampista Erick Pulgar. El futbolista fue nombrado como uno de los involucrados en una denuncia de abuso sexual, en la que habrían participado otras diez personas.

Es que una mujer llegó hasta Carabineros para presentar esta denuncia de abuso sexual luego de acudir a una fiesta la que se realizó en la comuna Calera de Tango y luego haber perdido la memoria en un pub de la zona oriente de Santiago, según las informaciones que entregaron los medios de comunicaciones al respecto.

Sin embargo, durante este miércoles el futbolista Erick Pulgar salió al paso de esta denuncia y rompe su silencio al respecto con un comunicado que compartió en sus redes sociales, las cuales rápidamente se fueron multiplicando.

“En la noche del sábado 26, un grupo de amigos invitó a un grupo de amigas para compartir en una reunión en mi casa. La reunión fue formal, ninguno de los más de 20 asistentes notó nada extraño. Una vez terminada la reunión, cada uno se fue a su casa por sus propios medios”, comenzó explicando el futbolista.

“En el día de ayer una de las asistentes a la reunión, con la cual no tuve jamás ningún tipo de relación, hizo una denuncia señalando que tiene moretones en su cuerpo y no recuerda absolutamente nada de lo que pasó en la noche del sábado”, agregó al respecto.

“Como resultado de esta denuncia, en el día de ayer Carabineros se presentó en mi domicilio a requerir mi declaración voluntaria como testigo por la única razón de ser dueño de la casa donde se desarrolló la reunión donde estuvo la denunciante en la noche del sábado”, siguió explicando.

“Por supuesto, me puse a disposición y declaré todo lo que vi esa noche. Con la información que pude recabar no tengo conocimiento de ningún delito que se hubiese cometido en mi propiedad. Algunos de los asistentes a la reunión también prestaron declaración como testigos, coincidiendo con mi descripción de los hechos”, contempló.

“Entiendo que la persona que hizo la denuncia tenga la intención de aclarar que fue lo que le sucedió esa noche. Yo también. Por eso me pongo a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario”.

No obstante, además dio a conocer que “Ante los rumores infundados y la información tendenciosa que se ha publicado hoy, quiero aclarar firmemente que no estoy involucrado en ninguna clase de denuncia ni delito. Pido a los medios informarse e informar con cautela y responsabilidad, respetando a la denunciante en su legítimo derecho y a mi que no soy mas que propietario del inmueble donde se llevó a cabo la reunión”, cerró.