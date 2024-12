Pese al buen año institucional que tuvo Colo Colo, al parecer las últimas semanas del 2024 muestran un club que se vuelve a mostrar dividido, reanudando las diferencias en el Directorio entre los diferentes bloques y con la controversia entre Aníbal Mosa y el plantel de jugadores por los premios.

El ex presidente de Blanco & Negro Alfredo Stöhwing, no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar duramente al actual mandamás, responsabilizando de la crisis que vive el Cacique.

“Aníbal solo juega para Mosa Fútbol Club en el sentido de que hace todo personalmente y se están sufriendo las consecuencias ahora con ese personalismo”, aseguró.

En esa misma línea Stöhwing dio como un ejemplo del desorden existente, los nueve días libres extras que Jorge Almirón le dio al equipo para recién retomar la pretemporada el 2 de enero.

“Me pareció muy delicado (aplazar la pretemporada), esas fechas se vieron hace bastante tiempo, estaba todo organizado. A mí no me cabe duda de que esto se gatilló por la dificultad actual entre los jugadores y Aníbal y por lo tanto es un mal comienzo de pretemporada, el cuerpo técnico no debe estar cómodo. Es un muy mal síntoma, empezando un periodo tan importante. Me preocupa mucho”, indicó.

Stöhwing culpa a Aníbal Mosa de desplazar a Daniel Morón en sus funciones

“Hay bastante atraso y creo que es precisamente producto de que el presidente se ha involucrado personalmente y casi exclusivamente en los refuerzos (…) El directorio cuenta con muy poca información. Si bien hemos analizado listas de jugadores, no sabemos de ninguna negociación”, disparó otra vez.

Agregando que “si vemos las declaraciones e informaciones, prácticamente ninguna ha venido de la Gerencia Deportiva en este periodo de contrataciones, cuando Daniel Morón debería ser el vocero. Eso habla de un protagonismo que empieza a atrasar las cosas, y está todo dado porque tenemos muchos más recursos financieros”.