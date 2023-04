Ex central de La Roja se refirió al partido de Maximiliano Falcón en Colo Colo, a quien apuntó por ser 'ventajero' y lo repasó por -según sus palabras- tratar de sacar ventaja con la picardía que identifica a los uruguayos.

Maximiliano Falcón se erigió como una de las grandes figuras de Colo Colo en el triunfo de Copa Libertadores ante Monagas, donde estuvo sólido en la defensa e incluso generó el penal con el que el Cacique se terminó llevando el partido.

Pese al buen partido en el lado defensivo de Falcón, a Waldo Ponce, ex central de La Roja y Universidad de Chile, no le gustó para nada la actitud del uruguayo en el partido de los albos y lo criticó sin perdón de dios en Futuro FC de Radio Futuro.

“Es una situación que me carga, saben por qué? ¿Porque llevémoslo a un partido de Colo Colo vs. Boca Juniors, se lo van a cobrar a Boca o a Colo Colo jugando en La Bombonera o aquí en Chile? Difícil, ni siquiera lo vieron, no fueron al VAR y eso que era dudoso”, dijo sobre el penal que le cobraron a Colo Colo.

Ponce criticó a Falcón. | Foto: Photosport

Ponce no se guardó nada y arremetió contra el Peluca: “Lo que me carga a mí es la situación de que ya es un tema recurrente con Maxmiliano Falcón, eso de ser ventajero. Sí, en el fútbol existe eso de sacar provecho en algún tiro libre, algún penal, pero Falcón lo hace en todos los partidos”.

“Siempre se pelea con su marcador, se tira al piso. Es un tema recurrente que a mí no me gusta y después más encima sale declarando, admitiendo que se tiró y aquí en Chile eso no se lo cobran”, complementó.

Lo concreto es que los albos ganaron y quedó más que demostrado en el equipo de Gustavo Quinteros que Maximiliano Falcón es una prenda de garantía en la zaga de la cual no puede prescindir el estratega boliviano-argentino.