El periodista Esteban Abarzúa se fue en picada en contra de Johnny Herrera tras sus descargos luego del polémico penal no cobrado en el partido entre Colo Colo y Audax Italiano.

Siguen las repercusiones por la polémica jugada que se desató en el final del triunfo de Colo Colo por 2 a 1 a Audax Italiano en el Estadio Monumental, la cual involucra a Agustín Bouzat y una supuesta mano de él en el minuto 90+8, la que hizo estallar a los jugadores itálicos e irse encima de José Cabero, juez central del compromiso, quien desestimó esta acción al consultarle al VAR.

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el exguardameta nacional Johnny Herrera no aguantó por el no penal cobrado por la supuesta mano del Chiqui Bouzat y mostró una foto para argumentar su enojo.

"¡La imagen buena! enfoque para acá estimado ¿Manuel (de Tezanos) qué es? ¿Me van a decir que no es penal? ¡Por favor! ¿Van a seguir con que es manga?. No hueveen, es penalazo ¿Es broma? Estaban peleando una jugada que ni siquiera habían visto, que presumían que le había pegado en el hombro", apuntó el ex seleccionado nacional.

La imagen que hizo enojar a Herrera en el programa Todos Somos Técnicos | Foto: Archivo

Para luego, lanzar una contundente frase: "O sea, compadre, está huea es penalazo aquí y en la quebrada del ají ¿Qué más claro que esto?".

Esta situación no pasó desapercibida por los televidentes y los cibernautas, quienes rápidamente fueron a criticar al llamado Samurai Azul por dejarse llevar por una simple fotografía, tal fue el caso del periodista Esteban Abarzúa, quien a través de su cuenta de Twitter le mandó un recado al ex Audax Italiano.

"La pelota está casi pegada al pie, a un metro del cuerpo de Bouzat. Un poquito más de inteligencia, Johnny, porfa", sentenció el Sub Editor de Deportes de Las Últimas Noticias en la red del pajarito azul.

Lo cierto es que habrá que esperar que la ANFP libere los audios del VAR para saber qué es lo que le dijo Rodrigo Carvajal, árbitro encargado del VAR, y José Cabero.