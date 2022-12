El ex portero de la Universidad de Chile, Esteban Conde confesó en una entrevista a 'ESPN F Show' de una particular anécdota en la que "lesionó" a su entrenador

El ex portero de la Universidad de Chile, Esteban Conde, si bien no tuvo un memorable pasar dentro de la cancha con los ‘Azules’ debido a que disputó pocos minutos, si vivió grandes momentos fuera de esta, en la que fue recordado por su gran carisma y aporte que dejaba en lo grupal, considerándose importante por aquello.

El hoy estratega, dialogó con el programa ‘ESPN F Show’ sobre lo que fue su paso por la U y contó una anécdota exclusiva dentro de su estancia en el ‘Romántico Viajero’, en donde fue el “gestor” de la lesión de en ese entonces, su entrenador Gerardo Pelusso.

“Fue con Gerardo Pelusso, estábamos en la U y un día nos pusimos a molestarnos entre los dos que él no me podía hacer un gol de penal y me jodía a mí que yo era atajador de penales y todo eso y me dice ‘de cinco penales, no me atajas uno’ y me jugó una apuesta”, partió señalando Conde.

Tras realizar la apuesta junto a su DT, el hoy estratega de Danubio revela que Pelusso lo canchereó en el máximo de los niveles en la tanda de penales que apostaron y le anotó los primeros cuatro penales de forma perfecta, a vista y paciencia de todos sus compañeros en ese entonces.

Conde en el Centro Deportivo Azul | Foto: Agencia Uno

“Nos fuimos a la cancha del CDA, porque estábamos solos, pero toda la banda estaba en los vidrios. Resulta que me jugó unos juegos mentales ahí y en el quinto penal, antes me había metido los cuatro y yo no salía ni en la foto de los penales y, además, pateaba descalzo”, detalló.

Finalmente, Conde revela el momento en el que Gerardo Pelusso se lesionó, siendo en el último penal de la tanda, en la que el DT se terminó cayendo antes de ejecutar y termino desgarrándose, saliendo en camilla desde el CDA.

“Cuando patea el quinto penal, lo patea y se cayó y se desgarró, ahí vinieron todos los muchachos con la camilla y se lo llevaron a la ambulancia. El quinto penal ni me acuerdo si entró”, cerró entre risas.