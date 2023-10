Pareciera, que este día 11 de octubre, es un día especial para jugadores con paso por Universidad de Chile y que se les recuerda por su aporte, breve quizás, pero suficiente para ser recordados.

Y en especial, porque ambos fueron protagonistas de la Copa Libertadores de América del año 2010, cuando bajo el mandato del charrúa Gerardo Pelusso, los azules se instalaron en las semifinales del certamen, quedando eliminados ante las Chivas de Guadalajara.

Es ahí, donde el central Mauricio Victorino se eleva como pieza clave en el logro conseguido y que incluso, le permitió llegar al Mundial de Sudáfrica jugando varios partidos por la celeste que consiguió el cuarto puesto.

El saludo de la Ardilla al defensor uruguayo

Pues bien, Victorino está cumpliendo 41 años y otro que fue figura en ese equipo, Walter Damián Montillo, no dudó en saludarlo en esta jornada tan especial. A través de su cuenta en Instagram, saludó a su ex compañero tanto en la U }como en Cruzeiro de Brasil.

“Feliz Cumpleaños, perrito querido. Se te quiere…” con una imagen de ambos portando camisetas, el defensor con la del Tigre argentino y Montillo con la de River Plate de Uruguay.

Montillo saludando a Victorino (Instagram)

Montillo se acuerda de Shaggy Fernández

Por si fuera poco, el ex azul y también ex mundialista uruguayo, Álvaro Fernández, también está de cumpleaños este miércoles enterando 37 años de edad y obviamente, Walter no la dejó pasar.

En su cuenta en Instagram, también publicó una historia con una fotografía en donde aparecen celebrando un gol en esa recordada copa del año 2010, en la gloriosa victoria ante Flamengo en el Estadio Maracaná, con triunfo de tres tantos a dos, en los cuartos de final del certamen.

Montillo, le puso un gorrito de cumpleaños de emoticón con la pregunta “¿Dónde está Pinzón, Álvaro Fernández? Feliz Cumple, Flaquito”, posteó el ex seleccionado argentino.

Shaggy Fernández, también fue saludado por Montillo (Instagram)

¿En qué partido Mauricio Victorino y Álvaro Fernández fueron figuras?

Desde luego, ambos jugadores quedaron en la memoria del hincha azul cuando derrotaron por tres tantos a dos a Flamengo en el Estadio Maracaná por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2010.

Y tanto Mauricio Victorino como Álvaro Fernández, fueron grandes figuras tras anotar en aquel compromiso. Primero lo hizo el zaguero para abrir la cuenta y finalmente, el volante para decretar el transitorio tres a uno. Una jornada inolvidable para la U.