El ex seleccionado no quedó ajeno a lo ocurrido este martes en el partido de La Roja y Uruguay, lo cual sentenció a Chile a quedar sin mundial.

La Roja no pudo lograr el objetivo de llegar al Mundial de Qatar 2022, pues cayó ante Uruguay este martes en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, aunque el resultado habría sido positivo, de todas formas se quedaba sin ir a la cita planetaria debido al triunfo de Perú ante Paraguay, que finalmente dejó a los del Rimac con el Repechaje.

Sin embargo, han sido varios los ex jugadores e hinchas de la Selección Chilena que han manifestado su apoyo y agradecimiento a la Generación Dorada, que hace unos años lograron el mayor logro a nivel de selecciones tras conseguir la Copa América 2015 y la Copa América Centenario en 2016.

Un ex seleccionado nacional, Esteban Paredes, no estuvo ajeno a lo ocurrido en la precordillera y no se quiso restar a las muestras de cariño y palabras de gratitud hacia el equipo nacional.

En su cuenta de Instagram, El Tanque compartió una historia una especie de collage, donde está La Roja levantando las copas ganados en nuestro país y en Estados Unidos y que las acompañó con un pequeño mensaje y un emoticon de aplausos. "La historia no se borra por una eliminación. Orgulloso muchachos" publicó el jugador de Coquimbo Unido.

Ahora, solo queda apostar a qué ocurrirá con algunos seleccionados de esta gran generación y si continuarán vistiendo la camiseta de Chile o darán un paso al costado definitivamente.