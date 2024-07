Chile vivió una gran década con la obtención de las Copas América 2015 y 2016 y la destacada participación en el Mundial de Brasil 2014 donde La Roja venció al entonces campeón vigente, España.

Ese grupo de jugadores fue bautizado en forma justa como la Generación Dorada del fútbol nacional por la extraordinaria calidad de sus miembros y así también lo cree Gonzalo Jara, que en conversación con La Tercera fue conminado a elegir al jugador clave.

“Si elijo un nombre sería injusto con Aránguiz o con Vargas. Si elijo a Alexis soy injusto con Bravo. Yo creo que Charles podría ser titular en la selección de Argentina o de Brasil. Valdivia está en el once ideal del Palmeiras. Vidal también está ahí. Me puede gustar uno más que otro, pero no puedo elegir”, indicó.

Para el actual comentarista de TNT la comparación es brutal a la hora de pensar en ese seleccionado nacional y deja en claro que había una diferencia de calidad de un grupo selecto y el resto.

“Teníamos cinco jugadores fuera de serie y el resto teníamos que acompañar. Pero para eso debía estar mejor preparado que ellos. Si Sánchez jugaba al 100%, yo debía dar el 120%, o sino no daba el tono. Esto era como una orquesta, si uno toca mal, se nota. Por eso fuimos tan competitivos”, confiesa.

Gonzalo Jara hace brutal confesión respecto a Charles Aránguiz.

En esa misma línea, el ex defensor deja en claro que “Alexis, Arturo y Gary, genéticamente, son innatos. Pueden pasar 30 días sin entrenar, pero después practican dos días y juegan como si no hubiesen parado. Era muy difícil acompañar. Pero más complejo es hacerlo colectivo. Que la banda suene, no desentone, y no en un partido, sino que por años.”