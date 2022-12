Esteban Pavez, uno de los referentes del plantel de Colo Colo, sacó la voz por el bullado traspaso de Matías Zaldivia desde el Cacique a Universidad de Chile, asegurando que no está ni ahí y está concentrado en el equipo albo.

Esteban Pavez no está ni ahí con Matías Zaldivia y su cruce de vereda de Colo Colo a U de Chile: "No me va ni me viene"

Los pesos pesados de Colo Colo volvieron este miércoles a la actividad, en donde jugadores como Maximiliano Falcón, Juan Martín Lucero y Esteban Pavez, entre otros, se hicieron los respectivos chequeos médicos en la clínica MEDS.

Fue precisamente el ‘Huesi’ quien tomó la palabra y enfrentó los micrófonos de la prensa, donde lo primero que le preguntaron fue por el bullado traspaso de Matías Zaldivia desde Colo Colo a Universidad de Chile.

“Es cosa de él, él toma la decisión. No me va ni me viene porque, obviamente, los jugadores cumplen su paso y su ciclo”, comenzó diciendo uno de los referentes del actual plantel colocolino.

Zaldivia defenderá los colores de Universidad de Chile en 2023. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma consigna, Pavez complementa diciendo que “A mí me ha tocado ir y volver varias veces y esa fue su decisión. No estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Mejor pregúntenme por Ramiro González o Matías Moya, quienes fueron los que llegaron”.

Consultado sobre si se postula como nuevo capitán albo, Pavez aclara: “Con la jineta o sin la jineta sigo siendo el mismo. No voy a cambiar por la jineta, solo quiero lo mejor para mis compañeros y para los formados en casa. Seguiré yendo por la misma línea”.

ver también Se complica la llegada de Blas Armoa a Colo Colo

En el cierre, se refirió al desafío internacional de los albos: “Obviamente Colo Colo tiene como objetivo mínimo pasar de ronda, si no, es un fracaso muy grade. Tenemos que ir partido a partido, primero en la Supercopa y después pensar en el resto. Todos estamos con mucha ilusión. No me pongo en la posición de pasar de ronda, sino de ir partido a partido”, remató.