Eugenio Mena no se arrepiente de haber elegido a la UC por sobre la U para retornar a Chile: "Fue acertado para mi carrera"

Universidad Católica se reforzó de buena manera pensando en la temporada 2023, en la que sin duda uno de sus grandes fichajes para este año fue la llegada del defensor nacional, Eugenio Mena, quien dejó atrás un gran paso por Racing Club de Argentina y su pasado en la Universidad de Chile para recalar en la tienda ‘Cruzada’.

En lo que ha sido su vuelta al fútbol chileno, el hoy lateral de la ‘Franja’ dialogó en exclusiva con el sitio web de ‘CruzadosMás’, en donde dio a conocer sus primeras impresiones de lo ha significado este retorno al país, mostrando toda su felicidad por aquello.

“Da nostalgia volver al país y vivir lo que uno vivió en los inicios. Ha sido bonito y un desafío, también, para poder llevar lo que he aprendido durante toda la carrera que hice afuera”, partió confesando Mena.

Dentro de lo que fue la decisión de poder volver al fútbol chileno, el ‘Chueco’ dejó en claro que fue algo complejo por el gran momento que vivía en Argentina, pero se la jugó por volver a Chile y vestir la camiseta de la UC, olvidando lo que fue su paso por el archirrival de los ‘Cruzados’: Universidad de Chile.

Mena es pura felicidad en la UC | Foto: Agencia Uno

“Fue una decisión difícil. Yo estaba bien en Racing, la gente me quería, pero cuando me llegó la propuesta de Católica, de la forma y el trato que hubo durante la negociación, me motivó para venir. Siento que fue acertado para mi carrera”, confesó el Seleccionado Nacional.

Para el defensor de 34 años el poder volver a Chile era algo que él venía buscando para tener más de cerca a toda su familia “estoy contento por estar cerca de mi familia y disfrutar momentos con ellos. Me había ausentado mucho tiempo y me he perdido cosas con mi familia. Qué mejor que vivirlo ahora, en un buen club”.

Finalmente, Mena fue consultado sobre la posibilidad de como celebraría su hipotético primer tanto con la camiseta de la UC, en la que la dejó picando en que podría sacar a relucir unos pasitos de baile, dependiendo en el contexto de dicho partido.

“Con pasos de baile no sé, soy malísimo en eso. Pero es la alegría del momento, va a depender del resultado, hay muchas cosas entremedio. De seguro será una felicidad inmensa y la voy a explayar de la forma que lo sienta”, cerró.