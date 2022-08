Ex Psicóloga de la Universidad de Chile revela su tristeza por el momento del club: "Me duele que la U esté así y me dan ganas de seguir ayudando"

La Universidad de Chile ha vivido semanas tormentosas tanto en lo institucional como en lo deportivo, en donde los malos resultados que ha cosechado el equipo en las últimas jornadas lo ha vuelto a complicar con la parte baja del torneo, tal como ha sucedido en las anteriores campañas.

Por aquello, la ex psicóloga del Romántico Viajero, María Paz Ocampo dialogó con LUN sobre el momento que viven los Azules, en donde dejó en claro cómo se fue dando su trabajo formando parte del plantel, el cual catalogó como positivo.

"Se hizo un trabajo donde no tenía límites y los jugadores fueron accediendo. Aprendí de ellos el amor por Universidad de Chile", fueron las primeras palabras de Ocampo.

Ahondando en el presente que vive el club, la experta expresa que mantiene contacto con integrantes del plantel e indica que le apena el no poder estar en este nuevo proceso con sus jugadores, sabiendo en la situación en la que están.

Cinco fechas lleva la U sin conocer la victoria | Foto: Agencia Uno

"Tengo relación y cariño con muchos jugadores que están y que se fueron. Me duele que la U esté así y me dan ganas de seguir ayudando", explicó en LUN.

Finalmente, Ocampo indicó el motivo por el cual dejó sus funciones en la Universidad de Chile, confesando que fue una salida dolorosa por la manera en la que se fue dando en lo que fueron sus últimos días.

"Este año no nos planteamos la urgencia si no que procesos, que estaban limitados por distintas aristas y no podía hacer mi pega. Fue una salida muy dolorosa. Me decían no te metas en esto o en esto otro y así era difícil”, cerró.