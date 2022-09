Universidad de Chile está coqueteando con el descenso por segunda temporada consecutiva, toda vez que el miércoles pasado no pudo derrotar a Coquimbo Unido y tiene posibilidades concretas de quedar en zona de descenso si es que se dan una serie de resultados en lo que resta de la Fecha 24.

Los azules no han cuajado un estilo de juego y ahora cobró la cabeza de Diego López, quien no seguirá al mando de Universidad de Chile y, en su lugar, Sebastián Miranda nuevamente se pondrá el buzo de interino para tratar de salvar a un equipo de una catástrofe total como lo sería bajar a la Primera B.

Uno que mira el momento de Universidad de Chile desde otra vereda es Rodrigo Echeverría, ex jugador de la U quien actualmente está en Everton: “Es un momento complicado, sin dudas. Ya llevamos tres años pasando por lo mismo. Esperemos que este año sea el último y la U pueda mantenerse en la zona donde siempre tiene que estar, que es en los primeros lugares. Esperemos que se pueda sacar esto adelante y que el próximo año sea mucho mejor”, dijo a Deportes 13.

La U pasa por un momento crítico en el torneo. | Foto: Agencia UNO

El jugador de los ruleteros hizo una radiografía al momento azul: “Se tiene que analizar en todo ámbito, ya sea dirigencial, de jugadores, cuerpo técnico… No conozco la realidad en la interna, pero desde afuera se ve que hay que hacer una transformación porque es un equipo grande y no por nada lleva tres temporadas peleando abajo”.

Pese a los problemas, Echeverría confía que la U sacará la garra que la ha caracterizado toda su vida: “Siempre que estás en esos puestos es complejo. Te empieza a jugar la presión y ves que los demás ganan y se alejan, mientras tú te quedas en el mismo lugar. Pero creo y confío que por tercera vez consecutiva vamos a poder salvar la categoría y el próximo año será mucho mejor”.

En el cierre, el ex azul no escondió su fanatismo por Universidad de Chile y aseguró que, si cae en desgracia y hay que montar una operación retorno, será el primero en decir presente: “Yo creo que sí. Me sentaría a conversar, no tengo ningún problema con eso. Sé que, si eso llega a pasar, la U es un equipo grande y va a reforzarse para volver a Primera lo más rápido posible. Ojalá no áse, pero si llega a bajar la U, el objetivo principal va a ser ascender. Es un desafío que aceptaría sin problemas”, remató.