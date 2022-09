"Cómo no vas a tener los cojones para ir a presionar", le remarcó Mauricio Pinilla a los futbolistas de Universidad de Chile y luego escogió a su entrenador favorito para hacerse cargo de los azules.

Un duro remezón provocó en la Universidad de Chile la igualdad sin goles ante Coquimbo Unido en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Y es que Azul Azul decidió sellar el ciclo de Diego López al mando de la U tras obtener seis de 27 unidades, lo que se tradujo en un pobre rendimiento de 22,22%.

Varios nombres comienzan a sonar en el radar de la U, entre los que destacan: Sebastián Miranda, Dalcio Giovagnoli, Ronald Fuentes y Cristián "Flaco" Leiva.

Uno que conoce de cerca al adiestrador charrúa es Mauricio Pinilla, quienes compartieron camarín en el Cagliari de Italia, y utilizó su tribuna en Deportes Agricultura para escoger un posible reemplazante del ex Peñarol.

“Yo fuese (Sebastián) Miranda, ni siquiera me acerco al camarín del primer equipo (…) Asumir el desafío es cuando te quedan 15 o 16 fechas por jugar, esto es tirarse a la hoguera. Una cosa es que queme su carrera y otra es que lo agarre el Vitamina (Sánchez) o Ronald Fuentes, que ya tienen trayectoria y quizás pueden hacer algo más en base a la experiencia”, aseguró Pinigol.

López no pudo imponer su estilo de juego en la U | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que “yo creo que Ronald Fuentes puede ser, más allá de los problemas que tuve en mi salida de la U, es un técnico que está en este momento capacitado mentalmente para sacar a la U de un momento complejo. Le va a costar un huevo, pero creo que es el técnico con la experiencia, conoce la interna del club y conoce perfectamente lo que pasa dentro. Ha cometido muchos errores, como todos, pero le daría la oportunidad a Ronald Fuentes”.

Para finalizar, el ex delantero azul se tomó un minuto para criticar ferozmente a los jugadores de la U.“Es Universidad de Chile, qué nerviosismo, qué tensión. Te estás jugando el descenso. Cómo no vas a tener los cojones para ir a presionar, para ir a buscar el partido, nadie pide la pelota. Es vergonzoso. Uno puede criticar a la dirigencia, el planteamiento de Diego López, pero la actitud de los jugadores, ¡por Dios! Tienen una gran responsabilidad. Nadie pedía la pelota, y la pelota no quema”, cerró.