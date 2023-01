El fútbol mexicano comenzó hace algunos días y dentro de dicha liga, una gran tropa de jugadores nacionales se encuentra en aquel país sacando la cara y buscando con sus respectivos clubes poder luchar por quedarse con el campeonato, en la que dentro de estos jugadores se encuentra el talentoso volante que prometía un gran futuro en nuestro fútbol como lo es Ángelo Araos, quien milita en el Necaxa.

Uno de sus ex compañeros en el conjunto de los ‘Rayos’ fue Fernando Meza, defensor argentino que hoy retorno al fútbol chileno para vestir la camiseta de Palestino y durante esta jornada dialogó junto a Radio ADN, en la que se refirió al presente del ex jugador de la U, en el que pidió que lo saquen de México.

“Hubo varios cambios, la política del club no fue la mejor y cuando un club no está ordenado, jugadores buenos como él no tienen lugar. No es el club para él, es un jugador extraordinario, creo necesita otro club para ser el jugador que marcaba la diferencia en la U“, partió señalando Meza.

El defensor trasandino quien pasó también por Colo Colo, fue consultado sobre lo que fue el fichaje de un ex compañero como lo es Matías Zaldivia a la Universidad de Chile, en la que indica que es algo que no le sorprendió, ya que esto es un trabajo para todos y que cada uno debe ser profesional.

Meza compartió con Araos en el Necaxa | Foto: Getty Images

“No me llamó la atención, para mí esto es un trabajo más allá que uno pueda tener cariño por un club u otro. No sé por qué lo hizo, tendrá sus razones y lo apoyo en su decisión, ojalá le vaya muy bien“, declaró el hoy zaguero de Palestino.

Finalmente, Meza fue consultado sobre el entrenador que más le ha dejado dentro de su carrera, en la que mencionó al ex DT de Colo Colo y Palestino, Pablo Guede, quien lo hizo mirar el fútbol con otros ojos y es algo de lo que estará eternamente agradecido por todo lo que le enseñó.

“Pablo Guede me marcó como jugador, me hizo ver el fútbol de manera diferente. A partir de ahí empecé a ser otro jugador, me enseñó a ver el fútbol como un juego de ajedrez en que las piezas se van moviendo y uno ataca los espacios. Me gustaba ver que en sus equipos los centrales jugaban mano a mano y cuando pude trabajar con él me encantó”, cerró.